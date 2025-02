Munuera Montero denuncia un linchamiento

Investigado por la Federación Española de Fútbol (FEF) y apartado por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) para dirigir partidos hasta que se resuelva ... el caso que le ha puesto en el disparadero por un presunto conflicto de intereses empresariales, el colegiado José Luis Munuera Montero ha roto el tradicional silencio que rodea a su colectivo para defenderse de tan graves acusaciones.

El árbitro jiennense proclama su inocencia, denuncia «un ataque desmedido al colectivo arbitral» y asegura que «no ha facturado a ninguna entidad, club o federación deportiva». Además, ha anunciado «acciones civiles y penales contra los medios de comunicación que han difundido información falsa o sesgada».

La empresa del árbitro que está en el punto de mira se llama Talentus Sport Speakers. Se fundó en 2024 con el objetivo de organizar charlas de formación para difundir los valores del deporte. El punto de conflicto no es la tarea divulgativa sino las ofertas de trabajo que publicita en su perfil de LinkedIn y que tienen relación con clubes, organizaciones y federaciones deportivas.

Munuera aclaró en la Cope que «se trata de un servicio extra, sin ningún tipo de vinculación, que quede claro, ni económica, ni contractual, donde hacemos una base de datos con las ofertas de trabajo de todo tipo de deportes. Para qué, para que esos jóvenes universitarios tengan oportunidades. No tenemos ningún interés más, damos ese servicio para que en vez de ir yendo portal por portal, vayan y echen un vistazo de un tirón«.

Más allá de su defensa, Munuera Montero puso el grito en el cielo por lo que está sufriendo su familia: «Tengo un padre con 80 años que esta mañana (por el martes) iba a misa y mejor me callo. Qué vamos a conseguir, qué estamos creando. Cómo vamos a mostrar en un periódico de tirada nacional las barbaridades que estamos diciendo, pero estamos locos, por Dios. Controlamos la violencia o las promovemos detrás de los medios. No os creáis todo lo que leéis, entrad, contrastad, porque es un caldo de cultivo muy peligroso. Perdón por el 'speech' de siete minutos pero llevo todo el día en casa encerrado y es muy duro, no por mí, yo soy muy fuerte mentalmente, pero esto se está yendo de las manos».

Fuentes de la FEF insisten en que es obligación de este organismo investigar cualquier conducta que puede faltar al código ético, pero destacan que Munuera es inocente mientras no se demuestre lo contrario. De hecho, el propio árbitro reveló que está colaborando en la investigación desde el primer momento y que le ha llamado Rafael Louzán, el presidente de la FEF, para brindarle su apoyo.

Sin llegar a citar al Real Madrid, Munuera concluye que hay un vínculo directo entre lo que ha ocurrido con las informaciones publicadas en los medios de comunicación con la crisis que gira en torno a los árbitros en las últimas semanas. Es así de rotundo: «Irreparable perjuicio en el prestigio profesional, reputación propia y del colectivo arbitral».

Dedicación exclusiva

La cuestión es conocer si el colegiado pudo vulnerar el código normativo de la FEF, que prohíbe que los miembros de la organización tengan intereses secundarios que puedan interferir en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales. Una normativa que se creó a raíz de la participación de Gerard Piqué en las negociaciones entre la FEF y Arabia Saudí para llevar la Supercopa al país asiático. Los árbitros tienen un contrato profesional que les exige dedicación exclusiva, pero que no les impide tener inversiones o formar parte de una empresa.

Por aquello sobre todo de que la mujer del César no solo debe ser honrada sino también parecerlo, el asunto ha provocado bastante malestar en sectores federativos y sobre todo en Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien ha alzado la voz para afirmar que no le hace «ninguna gracia» que el socio de Munuera sí pueda estar implicado en estos negocios.

Según El Español, su copartícipe, Sergio Sánchez Castañer, creó dos empresas para «representar a árbitros y clubes» siendo juez de línea en Primera. Según los estatutos de estas sociedades, tenían como objeto social «representar a deportistas, clubes, árbitros y técnicos y gestionar los derechos de imagen de los mismos». Se trata de Oceanus Code SL, creada en 2005, y Deportalia Sports SL, en 2008, dos empresas que tienen su sede en el mismo chalet de Córdoba que la sociedad de Munuera Montero.

Al jiennense, licenciado en Filología Hispánica, le quedan todavía cuatro años en activo y, como el resto de compañeros de Primera, tiene un salario de 137.000 euros brutos al año. Además, cobra 4.200 euros por partido arbitrado y la mitad si está en el VAR. Y al ser internacional, hay que sumar 7.000 euros por cada encuentro de Champions y 3.500 en la Liga Europa.