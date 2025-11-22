El Martínez Valero reta a un Madrid en horas bajas

Cristián Ramón Cobos Madrid Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:54 | Actualizado 17:15h. Comenta Compartir

El Real Madrid, tras haberse lamido las heridas por los dos últimos pinchazos frente al Liverpool y el Rayo antes del parón, citas en las que sus estrellas no pudieron ver ni portería, debe reencontrarse con su mejor versión para recuperar el liderato que el sábado le arrebató el Barça, con un partido más, y asaltar el Martínez Valero, un campo que a estas alturas de la temporada mantiene su condición de invicto. Un examen trampa para un conjunto blanco que sufre numerosas bajas y una preocupante fragilidad lejos del Bernabéu en este inicio de temporada.

Llega a este duelo el Real Madrid tras un parón que se le ha hecho muy largo. Se podría decir que inmerso en un momento de crisis tras los dos últimos ganchos que recibió tanto en la Liga, como en la Champions. Xabi Alonso tiene pendiente resolver los deberes para recuperar la buena imagen blanca vista en el clásico. Debe recuperar la versión letal del pichichi Kylian Mbappé, encontrar la posición ideal para Jude Bellingham y Fede Valverde, ambos lejos de su mejor nivel, y acomodar una defensa muy baja en efectivos.

«Hay que convivir con las lesiones, la energía es buena y necesitamos a todos», dijo Xabi Alonso en la previa para restar importancia a todas las bajas del Real Madrid. Antonio Rüdiger, Tchouaméni y Alaba se han sumado a las ausencias ya conocidas de Carvajal, Militao y Mastantuono. El técnico madridista tendrá que tirar de ingenio para completar un equipo en el que se espera que Trent Alexander-Arnold pueda aprovechar la oportunidad para revertir la situación gris en la que se encuentra, después de un comienzo de temporada llena de dudas: «Este parón nos ha servido para ponerle a punto», aseguró el entrenador guipuzcoano sobre el lateral inglés.

Además, el Martínez Valero abre un calendario que plantea un auténtico maratón para el Madrid, con hasta nueve partidos por delante en apenas 29 días, sin margen de descanso y con seis de esos choques lejos del Bernabéu. «No afecta. Es lo que hay. Hay que prepararlo y no podemos cambiarlo. Sabemos los condicionantes de jugar fuera de casa. Juegas con un ambiente en contra, pero el juego es el mismo», aseguró Alonso para restar importancia al mes que se le viene por delante al conjunto blanco.

Invicto en casa

Enfrente, un rival invicto en casa con una idea de juego atractiva diseñada por su creador, Eder Sarabia. El Elche, un recién ascendido, se erigió como la revelación del inicio de temporada gracias a su estilo valiente con balón y asumiendo tranquilidad en el riesgo de la salida desde atrás que asume ante cualquier rival. «La valentía, la esencia, el querer atacar y recuperar la pelota, siempre va a estar. Pero hay que hacerlo desde nuestro mejor plan para jugar ante este equipo», afirmó Sarabia en la previa.

Sin embargo, a pesar de su buen inicio de temporada, el Elche no conoce la victoria desde el 28 de septiembre y tanto los jugadores como el cuerpo técnico son conocedores de que una nueva derrota les mete en un lío clasificatorio que todavía desconocen. Es por eso, que desde el primer momento los de Eder Sarabia buscan arrancar con buen pie para plantar cara al Madrid, al que no ganan desde 1978 y frente al que en los últimos 14 enfrentamientos solo han conseguido dos empates. Con Rafa Mir, como pichichi del equipo, la solidez de Affengruber en la zaga, y la creatividad de Febas, Aguado y Mendoza, esperan dar guerra en un invicto Martínez Valero.

Alineaciones probables:

Elche: Iñaki Peña, Chust, Affengruber, Bigas, Núñez, Febas, Aguado, Mendoza, Valera, André Silva y Rafa Mir.

Real Madrid: Courtois, Trent, Asencio, Huijsen, Carreras, Valverde, Bellingham, Güler, Brahim, Vinicius y Mbappé.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (Comité de Extremadura).

Estadio: Martínez Valero.

Hora y TV: 21:00 h. Movistar.