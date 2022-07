Laporta: «Con Raphinha vuelve el 'jogo bonito'»

«Es un honor enorme estar aquí. Solo puedo dar las gracias por poder vestir la camiseta del Barça. Es un sueño mío de niño y de mi familia. Voy a hacer lo posible por ayudar al club». Así se presentó Raphael Días Belloli, más conocido como Raphinha, en su primer día como futbolista blaugrana. El extremo brasileño firmó hasta el año 2027, fue presentado este viernes en el Camp Tito Vilanova en la Ciutat Esportiva culé y estará listo para unirse al resto de la plantilla en la gira por Estados Unidos que el equipo inicia este sábado.

Ha sido uno de los grandes culebrones del verano para el Barcelona y eso se notaba en el ambiente. Raphinha salió al césped de la Ciutat Esportiva engalanado con traje, corbata y una sonrisa de oreja a oreja solo igualada por la de Joan Laporta, pletórico con un fichaje que pretende ser la alegría del nuevo equipo culé. «Es muy emocionante para nosotros. En todas las épocas doradas del club siempre ha habido brasileños. Él coge el testigo de la ilusión y la magia, vuelve el 'jogo bonito'», aseguró el máximo mandatario culé.

En esas épocas doradas el Barcelona ha coleccionado hasta 45 futbolistas brasileños. Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Dani Alves o Neymar vistieron la elástica azulgrana. Un detalle que no se le escapó a Joan Laporta y tampoco a un Raphinha que espera estar a la altura de las expectativas. «Tengo muchos ídolos que han pasado por aquí y han hecho historia. Si consigo hacer la mitad que ellos ya haré mucha cosa. Voy a dar el máximo», afirmó un jugador que llega bajo petición expresa de Xavi Hernández.

El ex del Leeds, que estuvo en todo momento acompañado por su círculo familiar más cercano, tuvo un día con la agenda apretada. Se sometió por la mañana al pertinente reconocimiento médico que el Barça le tenía preparado, después firmó su nuevo contrato como jugador culé, saltó al césped para una sesión fotográfica y, por último, acudió a rueda de prensa, donde mostró una vez más su satisfacción por llegar al Camp Nou. «Me siento un privilegiado por estar aquí. Todavía no me lo creo, me lo creeré después del primer partido. Espero dar muchas alegrías a todo el club», afirmó.

Una petición de Xavi

Raphinha ya está en Barcelona y uno de los principales 'culpables' es Xavi. El técnico de Tarrasa pidió su fichaje nada más acabar la temporada y el club culé se puso manos a la obra para conseguir a uno de los futbolistas más cotizados de la Premier League. «Es un jugador que lo ha querido Xavi, ha insistido mucho y el club ha hecho todo lo que ha podido. Estamos agradecidos porque el jugador mostró el deseo de venir al Barça y eso ha sido clave», afirmó Joan Laporta. Ese deseo de Raphinha se intensificó toda vez que Xavi se puso en contacto con él y le dio a conocer su papel en el equipo. «Me dijo que podría ayudar al equipo. Creo que podremos combinar las ganas que tengo de ser un gran jugador y las ganas de él para que yo sea importante», aseguró el ex del Leeds.

Raphinha estará listo para incorporarse este sábado a la gira por Estados Unidos que inicia el Barcelona. En ella no estará Robert Lewandowski, del que Laporta no quiso comentar nada al respecto, y sí estará, salvo cambio de última hora, un Frenkie de Jong que sigue con un pie dentro y otro fuera del club. «Lo de la gira lo decide Xavi, pero en principio viajará», dijo Laporta, mientras que Mateu Alemany aseguró que «el sistema del 'fair play' obliga a que haya salidas». Lo que parece claro es que la llegada de Raphinha no será el último movimiento del Barça en un verano muy movido.