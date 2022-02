Laporta denuncia pagos falsos de la anterior Junta: «No queremos ser cómplices»

Joan Laporta ha acusado de efectuar pagos falsos a la anterior Junta Directiva del Barça. En una durísima intervención durante la presentación de los resultados del trabajo de investigación Forensic, encargado para analizar la situación económica del club y escrutar las posibles irregularidades en la gestión de Josep Maria Bartomeu, el presidente del Barça ha señalado que la Due Diligence detectó la existencia de «pagos sin causa, otros con causa falsa y otros desproporcionados».

Dichos pagos, ha incidido Laporta, «evidenciaban un conducta desleal con el patrimonio del club y no descartaba un enriquecimiento de los implicados». De ahí, recordó, la decisión de poner los hechos en manos de la Fiscalía puesto que, ha subrayado, los socios y socias del Barça «tienen derecho a conocer los hechos que llevaron a situación de ruina». «No queremos ser cómplices», ha aseverado.

Laporta ha querido ser cauteloso sobre la posibilidad de que la anterior directiva metiese la mano en la caja. «Es un tema muy serio. No he dicho que se hayan enriquecido injustamente sino que la Forensic no descarta estas conductas. No lo digo yo, ni quiero decirlo», ha atajado. Eso sí, se ha declarado «escandalizado» por las conductas que ha visto.

«Teníamos una deuda astronómica y unos contratos deportivos muy por encima de lo que se paga en el mercado», ha incidido Laporta antes de que Eduard Romeu, vicepresidente económico del Barça, pasase a detallar la situación económica del Barça, que pasa por una deuda de 1.300 millones de euros.

Romeu ha acusado a Bartomeu de hipotecar el futuro del Barça con contratos inflados. «Siguen diciendo que son 558... El problema es cuando te sumerges y ves concepto que son deudas y no están reconocidos. Para ser simples: 389 millones corresponden a salarios de distintos jugadores que están en estos contratos crecientes y dichos contratos que se cobra por cumplimiento de contrato. Se disfrazan fijos en conceptos variables. Esto es hacernos trampas al solitario. 170 millones son de valoraciones en jugadores. Hay jugadores sobrevalorados. Hay 80 millones en litigios que pensamos que no serán favorables, televisión, 40 millones de abonados del estadio, 56 millones de compromisos con el ayuntamiento para el Espai Barça. Todo esto, más el balance, sale el número que decimos. En las últimas temporadas el Barça ha perdido más de 600 millones de euros. De esto, solo 135 millones son por la pandemia», ha resumido.

Comisiones millonarias

El vicepresidente económico del Barça ha explicado que el principal objetivo de la Junta de Laporta fue reconducir la deuda para dar «oxígeno» al Barça, pero ha afeado al equipo de Bartomeu que no se acometiesen reformas en las instalaciones para modernizar al club. «Se han hecho mal muchas cosas y se ha hecho mal también lo que no se ha hecho», ha proclamado. Frente a esa falta de actuación, Romeu ha puesto en valor el Espai Barça que, ha dicho, «transformará el club» y le permitirá crecer.

La mano derecha de Laporta en cuestiones económicas ha explicado que el Barça tenía una masa salarial superior en un 40% a la de sus competidores, lo que reduce el margen de maniobra en el mercado y obliga a revisar contratos. «Es un trabajo muy complejo: sentarse con un jugador y exponerle la situación. Es tocarles el bolsillo». Pese a ello, ha revelado que en diez meses se ha logrado ahorrar 159 millones de euros.

«Lo que encuentro peor de mala gestión es la masa salarial, tenían que ser conscientes de que se estaba disparando y que sería difícil de controlar», ha dicho Laporta, que ha puesto el foco en «cantidades millonarias también de comisiones que estaban fuera de mercado y son de difícil justificación». «A partir de ahora, facilitaremos el trabajo a la Fiscalía, que investigue las presuntas actuaciones delictivas y las personas que las cometen. Ya imaginábamos una situación económica muy mala, pero es desastrosa», ha completado el presidente del Barça.

Laporta ha incidido en la dificultad de colocar en el mercado a futbolistas que no cuentan para Xavi Hernández a causa de los elevados emolumentos que perciben. «Hay jugadores que tienen clubes interesados y cuando ven el salario, se echan para atrás», ha explicado antes de referirse a la situación de Ousmane Dembélé. «Le hicimos una buena oferta. Hasta el jugador lo dijo. Luego quería una propuesta mejor para él, más alta. Cuando le dijimos que era suficientemente buena y que queríamos que renovara, el asunto se enquistó», ha referido Laporta, que ha revelado que el francés tuvo dos ofertas para salir que no aceptó. «Estamos muy sorprendidos y más la última, que era un club inglés. No ha querido. Ha preferido quedarse aquí estos seis meses. No es ni bueno para él ni para el club», ha incidido.