Jornada 11 Koeman: «El día que no disfrute, me iré a jugar al golf» El técnico del Barça traslada a los médicos la responsabilidad por la recaída de Pedri y sobre los incidentes asegura que es un «problema social, de educación y valores, que no tiene solución»

Más que hablar de la situación deportiva, la comparecencia de Ronald Koeman en la previa del choque liguero de este miércoles entre el Rayo Vallecano y el Barça estuvo centrada en los incidentes de público que le afectaron directamente tras la derrota en el clásico. Se mostró escéptico sobre posibles remedios y lo achacó más a un problema social que de tipo deportivo.

«No es un tema de que sean culés sino más bien un problema social, de educación, de valores, que pasa en todo el mundo, no solo aquí, y ante el que no creo que haya solución. Parece que ocurrió solo conmigo, pero fue con muchos jugadores, con sus familias. Puede ser que en mi caso fue más exagerado, pero hasta Carles Puyol lo tuvo que sufrir. El club sabe que no se puede repetir esto y tiene que buscar otra fórmula. No hay que prestarle más atención», reflexionó el preparador neerlandés.

A vueltas con el asunto polémico, Koeman intentó incluso bromear: «Tengo las imágenes porque había dos personas atrás grabando para un documental y mi mujer al lado. Había uno del Arsenal delante, hubo un momento que dije que iba a salir con el coche, pero al final decidí que no (risas). Hay muchas cámaras, muchos teléfonos, mucho Tik-tok para sus seguidores... es un problema social que tenemos y mejor poner energías en otras cosas», enfatizó.

¿Está disfrutando? ¿Se ha planteado marcharse?, se le cuestionó a Koeman. «Hay cosas como entrenador que no te gustan, pero a mí me encanta estar con los jugadores, preparar los partidos, analizar y tener que decidir. El otro día me encantó el partido, no el resultado porque era un clásico, pero sí el ambiente en el campo en un encuentros que se decidió por detalles. Hicimos méritos para otro resultado, necesitamos un poco de suerte. Yo quiero disfrutar, si son ocho años, ocho años, si es un año, uno, y si son tres meses, tres meses. Si llega un día que no disfruto, me voy y me dedicaré a jugar cinco días por semana al golf. Entiendo que es una situación delicada, pero hay futuro en este club», respondió.

Desconoce el neerlandés si otro técnico sorportaría la presión que él tiene que aguantar: «No sé, es importante conocer la casa, ser exjugador de aquí y tener carácter si viene el viento en contra. Yo soy así y quiero ver hasta dónde llego». Como entrenador, insistió en que pasarlo bien o mal «depende de si los resultados son buenos o malos y del equipo en el que estás. Ancelotti me dio ánimos, él sabe perfectamente de la situación porque ha estado en equipo grandes».

Preocupación por las lesiones

¿Las lesiones?: «En general estamos todos preocupados por las lesiones que hemos tenido. Según parece, en la prensa ha salido que estaba cabreado y que hubo una reunión. Estamos inquietos por cómo pueden volver los jugadores. Con Pedri, Dembélé o Araujo no ponemos fecha, siempre hay cosas. Nos hablamos cada día con los médicos. No hace falta cabrearse porque ya sabes lo que hay».

Mención especial para Pedri, que reapareció en Lisboa ante el Benfica y se resintió. Considera que fue responsabilidad más de los doctores y recuperadores que el cuerpo técnico y el futbolista. «Hablamos con los médicos y los fisios. Yo no puedo decidir si no tengo el ok del médico. Puedes arriesgar en una final... En un jugador veterano, escuchas su opinión; un joven, quiere jugar sí o sí, pero es el médico quien tiene que decidir».

¿Cómo está Ansu Fati, que se retiró en el clásico con molestias en la rodilla no operada?: «Tuvo unas molestias, que no son de la lesión que ha tenido, y todavía es duda ante el Rayo. Lo he puesto en la lista pero hasta mañana por la mañana no decidiremos si viajará con nosotros».

Remarcó que el Kun Agüero aún no está para completar un partido pero sí para ser titular. «Lleva dos semanas entrenando, todavía no está para los 90 minutos, pero sí está para jugar de inicio o entrando en las segundas partes».

Otro asunto inquietante en el Barça es la situación de Ousmane Dembélé, que sigue lesionado y sin renovar. Se le planteó a Koeman si es capaz de no alinearle si no prolonga su contrato. «Lo más importante es que Osumane se quede con nosotros. Otra cosa es si él no quiere renovar. Entonces tendremos que ver cuál es la mejor manera de afrontar esta situación, pero aún no hemos hablado de esa estrategia si no renueva».

Sobre el bajo rendimiento de Memphis Depay, aseguró que le conoce bien y es un jugador «autocrítico que sabe perfectamente que en los últimos partidos no ha podido ser determinante y que tiene que mejorar».

Se refirió también Koeman a Demir y Riqui Puig, dos canteranos con muy poco protagonismo. «Demir es un jugador joven, que tenido minutos al principio. No es fácil. Respecto a Riqui Puig, tiene mucha competencia en el centro del campo y optamos por lo mejor para el equipo».

Toca el Rayo y es obligado que el Barça gane su primer partido de Liga lejos del Camp Nou: «Siempre hay necesidad de ganar, y más después de la derrota del otro día. El equipo es capaz de reaccionar bien», aseguró Koeman. Halagos a un rival que lo ha ganado todo en Vallecas. «Es un equipo que subió en el último momento, pero está haciendo una gran temporada. Me acuerdo del partido de Copa y fue un partido complicado. Si seguimos la línea de los tres últimos partidos, hay posibilidades de ganar», dijo.