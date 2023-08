Kepa: «Ojalá pueda quedarme más de un año»

Kepa Arrizabalaga disfrutó este martes de su presentación como nuevo jugador del Real Madrid tras ser cedido por el Chelsea durante una temporada sin opción de compra. El meta vasco llega al Santiago Bernabéu con la complicada misión de intentar que el equipo de Carlo Ancelotti no acuse la baja de larga duración de Thibaut Courtois por una grave lesión de rodilla. Un portero belga al que su colega de Ondárroa deseó una «pronta recuperación», como a Militao y a Güler, también con dolencias de rodilla que les obligan a pasar por el quirófano.

«Ojalá pueda quedarme más de un año. Vengo en modo de cesión pero tendremos tiempo de hablar y ojalá con mi rendimiento pueda hacer que eso pase», explicó Kepa en la conferencia de prensa posterior a su puesta en escena junto al presidente Florentino Pérez.

Era obligado preguntarle por su fichaje frustrado en 2018, cuando pasó incluso reconocimiento médico con el Real Madrid, pero Zinedine Zidane frenó su fichaje para no incomodar a Keylor Navas, su titular. «En el fútbol estas situaciones pasan. No se puede predecir nada porque es muy cambiante. Me centro en dar el 100% en el club en el que estoy y ahora estoy preparado para darlo todo en el Madrid. La llegada ha sido cuando ha tenido que ser. Mi carrera ha ido como ha ido, miro al futuro y mi futuro es el Real Madrid», desgranó el exportero del Athletic.

Todo muy rápido

Internacional con España y fijo para Luis de la Fuente, si bien su número uno es Unai Simón, Kepa detalló cómo se produjo su fichaje tras rechazar ofertas de Arabia Saudí y, sobre todo, del Bayern, club donde tenía casi atada su marcha para ponerse a las órdenes de Tuchel. «Todo ha ido muy rápido. Hace un par de días recibí una llamada después de un entrenamiento y todo se aceleró. Han sido días intensos y cuando tuve la propuesta del Madrid lo tuve todo claro. La decisión fue muy fácil. Tenía propuestas de clubes importantes, pero cuando se me comunicó la opción del Madrid la decisión fue rápida y bastante fácil».

Confesó Arrizabalaga que es un orgullo llegar al club más laureado del mundo que dijo que creció con Iker Casillas como ídolo. «Dije que el Madrid es el rey de la Champions porque en las últimas tres ediciones nos hemos enfrentado y lo he vivido. Es un momento de orgullo para mí por su leyenda, palmarés, historia... He crecido viendo el Madrid y mi referente de niño era Iker Casillas».

Kepa ya se ha puesto al día de lo que supone el Real Madrid hablando con su colega Courtois, que también llegó en su día al club blanco procedente de Stamford Bridge. Las comparaciones son inevitables, pero el vizcaíno no se presiona con ellas. «He hablado con Courtois. Le ha tocado la peor parte de un futbolista que son las lesiones. Le deseo ánimo y la mejor recuperación posible y ojalá esté pronto sobre el verde. No quiero entrar en comparaciones. Vengo a hacer mi camino. Lo que haga o deje de hacer será en mi nombre y no por comparaciones».

A sus 28 años, hizo balance de sus cinco años en el Chelsea. «La experiencia curte. Veo mi paso por el Chelsea como una experiencia muy positiva aunque haya vivido situaciones difíciles. He luchado por títulos, los he ganado y he jugado con grandes futbolistas. Siempre he querido quedarme con lo bueno aunque la situación a veces no haya sido la mejor. Seguro que soy más fuerte y más maduro que en 2018». Quedaba el tópico, el típico «es uno de los días más importantes de mi vida» y el tradicional «¡Hala Madrid!».