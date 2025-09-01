Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Joan García frustra una ocasión de Isi Palazón durante el Rayo-Barcelona. Pierre-Philippe Marcou (Afp)
Análisis

Joan García levanta la mano

El ex del Espanyol firmó en Vallecas su primera gran exhibición como portero del Barça

Daniel Panero

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:15

Joan García zanjó el domingo cualquier tipo de escepticismo en torno a su figura. Lo hizo en Vallecas, ante un Rayo que fue netamente ... superior y erigiéndose en el héroe de un Barcelona que se encomendó por primera vez a su nuevo portero. Realizó varias intervenciones soberbias, fue un líder en todo momento y se ganó el respeto de una afición que ya ve en él al cancerbero azulgrana de la próxima década. Joan García ya está aquí, listo para salvar al campeón cuando sea necesario.

