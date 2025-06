Joan García se despide del Espanyol sin mencionar al Barça

Ignacio Tylko Madrid Miércoles, 18 de junio 2025, 12:30 Comenta Compartir

Joan García ha comunicado este miércoles a través de las redes sociales su salida del Espanyol y se ha despedido con agradecimiento hacia su antigua afición y sin referirse en ningún momento a su fichaje por el Barcelona, que ya ha depositado en LaLiga la cláusula de rescisión que asciende a 26,34 millones de euros, es decir, los 25 estipulados más el IPC. Tras publicar su mensaje en Instagram, el guardameta de 24 años ha cambiado su foto de perfil y desactivado los comentarios, en previsión a la oleada de reacciones de los aficionados pericos más radicales.

Se hace oficial así la marcha del portero de Sallent de Llobregat, revelación de la temporada pasada, y en las próximas horas se anunciará su acuerdo con el Barça hasta 2031. La presentación se retrasará algo más, aunque el futbolista ya ha regresado a la Ciudad Condal tras concluir sus vacaciones en las Islas Azores. Según fuentes de su entorno, Joan García está angustiado por las críticas y la presión recibidas tras conocerse su decisión de priorizar su carrera y fichar por el eterno rival del Espanyol.

En la hora del adiós, el joven portero no pretende que los hinchas blanquiazules entiendan su decisión, pero sí al menos que tengan claro su compromiso total durante su etapa de nueve años en la entidad de Cornellà. «Ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Hoy me toca despedirme del club que ha sido mi casa desde los 15 años. Durante todo este tiempo he intentado crecer cada día como futbolista y como persona, siempre con humilidad, esfuerzo y el orgullo de defender la portería del RCD Espanyol», cuenta Joan García en el vídeo del adiós.

«He dado todo lo que llevaba dentro para ayudar al equipo, representar a este escudo con la máxima entrega y estar a la altura de lo que significa vestir esta camiseta. Sé que esta decisión no será fácil de entender para todo el mundo. No os pido que lo hagáis. Pero sí quiero que sepáis que ha sido una decisión muy meditada, pensando no solo en mi carrera, sino también en lo mejor para el club, para mi familia y para mí», prosigue el cancerbero catalán.

«No es una despedida cualquiera, es una etapa que se cierra con la convicción de que todo lo que he vivido me ha hecho mejor. Gracias de todo corazón a todos los entrenadores, compañeros, staff y a todas las personas que forman el día a día del club...Sin vosotros, no sería quien soy hoy día. Me llevo mucho más que fútbol, amistades, valores, aprendizajes y recuerdos imborrables, como aquella noche del 23 de junio que jamás olvidaré», proclama Joan García.

Agradecimiento y orgullo

«Y sobre todo, gracias a la afición. Desde el primer día sentí vuestro cariño, y en los momentos más duros vuestro apoyo fue lo que me empujó a seguir adelante. Me habéis hecho sentir parte de algo muy grande. Me voy con el corazón lleno de agradecimiento, consciente de que este camino ha tenido momentos dulces y también duros, pero todos ellos me han hecho crecer. He defendido estos colores con todo lo que tenía, y eso será siempre mi orgullo. Ahora comienzo un nuevo reto. Lo afronto con ilusión, pero también con el máximo respeto por todo lo que dejo atrás. Gracias por todo pericos. Hasta siempre», concluye.

Tras semanas de negociación, fue el viernes cuando el presidente Joan Laporta firmó la orden para activar el pago de la cláusula de rescisión. LaLiga se lo notificó el lunes al Espanyol, club que a su vez informó del movimiento con un comunicado a través de la empresa Rastar, propietaria del 99,6% de las acciones de la entidad blanquiazul. De todos modos, Javier Tebas, presidente de la patronal, ya avisó el martes al Barça que una cosa es abonar la cláusula y otra poder inscribir al futbolista.

En un principio se habló de un contrato de cinco años, pero al final serán seis para poder distribuir el salario en un mayor número de ejercicio, cuadrar mejor las cuentas y cumplir con el 'fair play' financiero. Su salario neto será de unos tres millones de euros anuales, casi diez veces más que los 400.000 euros que ganaba en el Espanyol, que le mejoró las condiciones antes del último curso.

Aunque reforzar la portería no era un tema prioritario para el Barça al disponer en la plantilla de Ter Stegen, Szczesny y el joven Iñaki Peña, los dirigentes vieron una oportunidad con Joan García, clave en la permanencia del Espanyol en la máxima categoría con una media de 3,6 paradas por partido, muchas de ellas extraordinarias. Fue el portero con más intervenciones bajo palos en el torneo de la regularidad, nada menos que 146, por delante de las 132 del osasunista Sergio Herrera o las 104 de Marko Dmitrovic en el Leganés.

Joan García había recibido ofertas interesantes desde la Premier League, sobre todo del Newcastle, pero no le convencía cambiar de país. Ha priorizado el vínculo familiar con Barcelona y la mayor proyección que le da el club azulgrana, lo que le acerca además de la selección española. Le terminó de convencer Deco, el director deportivo del Barça que inició las conversaciones con sus representantes hace ya más de tres meses.