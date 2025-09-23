Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Lamine, tras recibir el Trofeo Kopa 2025. Afp
Lamine Yamal y Vinicius, parecidos razonables

El azulgrana está llamado a dominar la nueva era en el mundo del fútbol, pero hay inquietud sobre la influencia de su entorno

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:33

Hay quien desde la distancia ve parecidos razonables entre Lamine Yamal y Vinicius. Los dos son estrellas en sus equipos, jóvenes y tienen cualidades para ... disputarse títulos y trofeos individuales. El futbolista español, que apenas supera la mayoría de edad, se ha ganado por méritos propios estar ya en el olimpo futbolístico, coquetear con la sucesión de Leo Messi y coleccionar Balones de Oro. Pero, de momento, tendrá que esperar a 2026 para tener el primero.

