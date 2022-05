Isco se despide: «Al Madrid no se le puede decir que no»

Isco ya es historia en el Real Madrid. Bajo la sensación agridulce de que el talentoso futbolista andaluz tenía calidad incluso para dejar más huella en el club de Chamartín y no ser el jugador prácticamente residual que ha sido en los últimos tiempos, pero tras una etapa de nueve temporadas en la que han ido cayendo hasta 19 títulos, el malagueño se ha despedido de la que ha sido su casa desde 2014 a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

«Cuando estaba en el Málaga y sabía que me tenía que ir. Me comprometí con otro equipo. Pero llamó a mi puerta el Real Madrid y al Real Madrid no se le puede ni se le debe decir que no aunque siempre hay excepciones», comienza diciendo el futbolista de Benalmádena, en un dardo a Kylian Mbappé y su decisión de continuar en el Paris Saint-Germain que acompaña con el emoticono de una tortuga, el animal con el que se identifica al astro francés.

«Recuerdo decirle a mi gente: 'Joder, el Madrid lleva muchos años sin ganar la Champions y presiento que está al caer'. Y llegó LA DÉCIMA, todo lo que viene después ya es historia. 9 años más tarde acaba mi etapa en el club que ha hecho posible que cumpla todos los sueños que tenía cuando era pequeño», analiza a continuación, en un balance positivo de su longeva etapa de blanco.

«Aparte de cumplir sueños, ganar más títulos de los que había imaginado, jugar con los más grandes, conocer gente increíble: ME LO HE PASADO DE P*** MADRE Y QUE ME QUITEN LO BAILAO. Porque sin duda me quedo con lo bueno y espero que ustedes también lo hagáis!!», concluye el andaluz, que se va del Madrid con 352 partidos, 51 goles y 56 asistencias en su haber, además de 19 trofeos y la posibilidad de ser partícipe de una de las etapas más doradas del club.