Isco Alarcón sufre fractura en el peroné y estará fuera tres meses

Malas noticias para Isco y para el Betis. Las imágenes del centrocampista con muletas y la pierna vendada tras el partido del Torneo Costa del Sol que disputaron el Málaga CF y Real Betis este sábado hacía presagiar los peores augurios que se han confirmado este domingo. Tras las pruebas médicas realizadas por el equipo, se ha anunciado que «sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo.

Se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto. El jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso«.

Aunque el club no ha dado fechas de recuperación, lo más probable es que esté alejado de los terrenos de juego prácticamente tres meses. Una baja dura para el equipo que entrena Manuel Pellegrini, ya que pierde al que es probablemente su jugador más importante.

