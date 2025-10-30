La hora de Marc Casadó

Daniel Panero Jueves, 30 de octubre 2025, 17:04 | Actualizado 17:21h. Comenta Compartir

Marc Casadó vive un curso extraño. Tras su explosión la pasada temporada, en la que logró asentarse en el primer equipo del Barça al inicio del ejercicio, el centrocampista catalán se encuentra en un momento clave. No ha conseguido convencer a Hansi Flick para volver a ser titular, pero se le ha abierto una puerta con la lesión de Pedri en el clásico que no debe desaprovechar. Es su hora, una prueba de fuego para volver a ser importante o al menos un hombre más en la rotación azulgrana.

A día de hoy, la realidad para Casadó es que está a años luz en nivel de importancia para Flick respecto a los otros dos jugadores con los que compite. Pedri y Frenkie de Jong son básicos para el técnico alemán, dos jugadores que se han sabido complementar y dotar al Barça de un dinamismo que los culés no tienen cuando uno de los dos no está sobre el terreno de juego. Ese es el reto de un Marc Casadó que se sitúa como la principal alternativa para ambos y como un jugador que ya ha demostrado sobradamente ser versátil y tener esa capacidad para ser determinante tanto de la recuperación de pelota como superando líneas a través de pases filtrados. Esa versión es la que espera encontrar Flick en los próximos días.

Son semanas clave para Casadó, que ha visto reducida su participación en el equipo hasta ser un jugador residual. Apenas ha disputado 418 minutos entre Liga y Champions en lo que va de campaña, un bagaje que demuestra que no hay sitio para él en este momento en el once de Flick y que necesita aprovechar este momento para crecer pese a que solo tiene 22 años y ha irrumpido en la élite recientemente.

Casadó tiene esta oportunidad después de un verano en el que su nombre fue uno de los que más sonó para hacer caja. El jugador expresó en todo momento su deseo de continuar en el Barça pese a que Flick siempre ha sido claro y le ha trasladado que está por detrás de Pedri y De Jong. Se presenta un punto de inflexión para bien o para mal y todo dependerá del devenir del centrocampista catalán mientras dure la lesión de tinerfeño.

De la Fuente, atento

Mientras, la selección española afronta otra ventana marcada por la ausencia por lesión de jugadores importantes y el casting para la posición de centrocampista está más abierto que nunca. Rodrigo Hernández y Fabián Ruiz siguen renqueantes, mientras que recientemente han caído el referido Pedri y Pablo Barrios. Casadó no estaba en los planes de Luis de la Fuente, que tendrá que variar la hoja de ruta y, quién sabe, si elegir a un Marc Casadó que tiene tres partidos importantes para demostrar todo lo que ya apuntó el pasado año durante su irrupción. Es su hora, el momento ideal para dar un paso al frente.