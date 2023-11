Hartos del VAR

Con las manos en los penaltis, los fueras de juego o la fuerza de los agarrones. El trabajo de los árbitros durante este curso se volvió a ver empañado por varios errores de bulto que pusieron este último fin de semana, otra vez en entre dicho, al colectivo arbitral. El uso de la tecnología para apoyar las decisiones arbitrales en 2016 parecía que iba a evitar que se produjeran polémicas dentro de los terrenos de juego y favorecer a un deporte más justo, revirtiendo fallos humanos que pudieran condicionar los resultados de los encuentros.

La realidad es otra. Con el paso del tiempo continúan la controversia sobre los motivos por los que interviene o no el VAR en una jugada concreta, así como decisiones que no son del agrado de todos pese a ser revisadas una y otra vez por el sistema de videoarbitraje, implantado en LaLiga en la primera jornada de la temporada 2018/2019. «Veo a los árbitros pitando con muchas dudas, pero con muchísimas dudas, como hacía mucho que no les he visto. Les veo como intimidados a la hora de tomar decisiones. A muchísimos árbitros les veo por debajo de la calidad que tienen. Y ese es el problema», apunta Eduardo Iturralde González, exárbitro de Primera División, en la SER. El colegiado considera que la llegada del VAR ha llevado al aficionado a ser mucho más exigentes a la hora de juzgar el arbitraje.

Esta última jornada le tocó a Celta, Granada y Mallorca, principalmente, pero desde todos los clubes se repite un mismo discurso contra los cambios de criterios en cuando a las decisiones arbitrales. «El señor del VAR se lo tiene que hacer mirar, no sé si el Granada le debe algo. Y el penalti es de risa, él hace su papel pero... ¿de verdad es penalti eso?. Evidentemente se equivocan y se pueden equivocar, igual que me equivoco yo, pero es que hay determinadas actuaciones que son reincidentes y te cuesta entenderlo», criticó Paco López, entrenador del Granada, tras verse perjudicado por un polémico penalti en el duelo que les enfrentaba al Valencia.

Los jugadores del @GranadaCF no se lo pueden creer 👀



La acción de Torrente con Hugo Duro por la que el árbitro señaló penalti y permitió adelantarse al Valencia#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/oBtEnWRYn1 — DAZN España (@DAZN_ES) November 5, 2023

«Ves que es una detrás de otra. Me gustaría que alguien me lo explicara. Lo último será incorporar al VAR un físico para que mida la fuerza y saber qué es fuerte y que no...me ha parecido sorprendente que el árbitro haya dado penalti y que luego, tras ver la jugada, hable de intensidad», censuró Rafa Benítez, técnico del Celta, en la sala de prensa, tras la anulación de un penalti que pudo dar la victoria a su equipo ante el Sevilla. Ambos alzaron la voz tras la conclusión de sus partidos contra lo que consideran un atropello por parte de los árbitros esta temporada. Otras semanas fueron Carlo Ancelotti, que lamentó no tener libertad de expresión tras una actuación de De Burgos Bengoetxea, Xavi Hernández, quien acusó a Soto Grado de inventarse una mano, García Pimienta o Jagoba Arrasate, que cargaron recientemente contra Martínez Munuera, o jugadores como David López, uno de los capitanes del Girona, quien arremetió contra Miguel Ángel Ortiz Arias, al que acusó de insultarle.

🤔 ¿𝗙𝗨𝗘 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗧𝗜?



📌 Ya con el tiempo añadido vencido, Hernández Hernández señaló penalti de Navas.



📌 Al revisarlo en el monitor del VAR cambió de opinión y no señaló nada.



😡 En el Celta están indignados por las decisiones arbitrales.pic.twitter.com/uqWYt3JWDU — Gol de Oro ⚽ (@goldeorooffi_) November 5, 2023

Cuando creían que habían visto todo de los árbitros de España, llega Ortiz Arias y expulsa a Mascarell por recibir un pisotón de Marc Roca.



Encima, como le muestran la segunda amarilla, el VAR no puede intervenir.



Pues éste es el nivel...pic.twitter.com/WY5rG8MH87 — Helena 🇮🇨 (@HdeHelena_RM) November 4, 2023

Ya al final de la temporada pasada, varios errores arbitrales encresparon la lucha por el descenso, y cabe recordar que varios clubes presentaron algunas medidas legales por distintas actuaciones de los colegiados. En pleno lío con los árbitros en LaLiga, el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, aseguró recientemente que los colegiados «se van a seguir equivocando» en sus decisiones «con o sin VAR», y lamentó el clima de «hostilidad y violencia» que se está creando contra ellos. «Pido una reflexión a los equipos y a los medios de comunicación porque hay que aceptar que nos equivocamos, pero seguiremos equivocándonos porque es ley de vida y, además, lo que sucede en las categorías inferiores es un claro reflejo de lo que viene desde arriba», relató.