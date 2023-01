El Barça, a evitar una «hecatombe» contra el Girona

El Barça no para. Sin apenas tiempo para digerir la clasificación para las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, el equipo que dirige Xavi Hernández tiene este sábado una nueva oportunidad para abrir brecha en la Liga. Los culés se miden al Girona en Montilivi, una salida para la que no podrán contar aún con Robert Lewandowski y para la que el técnico azulgrana prepara rotaciones ante la aglomeración de partidos y lo que viene por delante en el torneo del KO.

«Estamos en un gran momento, pero no hay que bajar la guardia porque esto es el Barça. Hay que ganar al Girona porque aquí solo se ganan vales de tranquilidad de dos o tres días. Si no ganamos mañana, será una hecatombe», advirtió este viernes Xavi. El entrenador del Barcelona es consciente del buen paso que llevan los suyos en Liga, pero también sabe que al más mínimo traspié todo se puede venir abajo, incluida la ventaja de solo tres puntos que tiene en la tabla ante el eterno rival.

Pese a ello, Xavi se mostró satisfecho con el momento que atraviesa su equipo y no es para menos. Los culés llegan a la cita después de haber pasado tres rondas en Copa, haber ganado la Supercopa de España y haber enlazado dos triunfos capitales en Liga ante Atlético y Getafe. El Barça ha encontrado en este mes su modus operandi con dos esquemas diferentes y ha logrado convertirse en un equipo que tiene argumentos de sobra en la parcela ofensiva y que atrás recibe muy pocos goles, apenas seis en las 17 jornadas que ha disputado.

Ese Barça es el que aterrizará en Montilivi este sábado. Allí, Xavi prepara una minirevolución para luchar contra la aglomeración de partidos y mantener la frescura que necesita el equipo en este tramo de la temporada. No estará Lewandowski y tampoco Ferran Torres, únicas ausencias al cumplir el último partido de sanción por las rojas que vieron ante Osasuna y Atlético, respectivamente. El lugar en la punta de ataque lo podría ocupar Ansu Fati, suplente en Copa y principal novedad en un once que podría regresar al 4-3-3 y en el que Xavi ya avisó en rueda de prensa: «Veréis como no hay once de gala». Las palabras del técnico catalán dan a entrever que puntales como Busquets, Pedri o Araujo podrían quedarse en el banquillo pensando en la Copa.

Un estadio complicado

No será un partido sencillo para el Barcelona. El Girona es un equipo alegre, capaz de lo mejor y de lo peor, pero que está temporada está sabiendo adaptarse a la perfección a la categoría. Míchel ha creado un grupo que por momentos juega de memoria y que en ataque tiene muchas alternativas. Sus pupilos ya suman 26 goles este curso, cifra que solo superan Real Madrid (38), Barça (36), Real Sociedad (28) y Atlético (27). Por si esto fuera poco, el Girona ha creado un fortín en Montilivi en los últimos meses. No pierden en casa desde el 2 de octubre y llegan a la cita con el objetivo de «hacer historia», tal y como afirmó Míchel, con la primera victoria ante el conjunto culé.

Para lograrlo, Míchel se tendrá que sobreponer a las ausencias por lesión de Reinier Jesús, Ibra Kebé y David López y la de Santi Bueno por sanción tras la doble amonestación que vio frente al Villarreal en La Cerámica. Estas bajas condicionarán un once en el que el entrenador madrileño repetirá el 4-5-1 habitual y en el que tratará de discutir la posesión de balón con Riquelme, Oriol Romeu, Aleix García y compañía.