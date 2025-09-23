Gavi, de cuatro a cinco meses de baja Aunque se esperaba que la artroscopia le permitiera jugar en cinco semanas, al ser intervenido han visto que la articulación estaba más dañada de lo esperado

Javier Varela Martes, 23 de septiembre 2025, 20:25 | Actualizado 20:56h. Comenta Compartir

Malas noticias para Gavi, para el Barcelona y para la selección española. El centrocampista azulgrana va a estar de baja entre 4 y 5 meses. Así lo ha anunciado el club en un comunicado, después que de que Gavi se sometiera este martes por la tarde a una artroscopia. El jugador, que apenas ha podido disputar 67 minutos en lo que va de temporada, había finalizado el tratamiento conservador que estaba llevando a cabo para terminar con las molestias que sufría en la rodilla derecha y que no terminaban de desaparecer.

«El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira (Gavi) se ha sometido a una artroscopia para solucionar la lesión de menisco interno. Se ha procedido a suturarlo con tal de preservar el menisco. El tiempo de recuperación se estima alrededor de 4-5 meses», señala el comunicado.

La intervención, que parecía que iba a ser un trámite, ha sido realizada por el doctor Joan Carles Monllau bajo la supervisión de los servicios médicos del club azulgrana. Sin embargo, han comprobado que la zona estaba mucho más dañada de lo que inicialmente se esperaba, por lo que se han visto obligados a reparar más de lo previsto. esto supone que lo que iba a ser un periodo de baja de cinco semanas se va a convertir en 4 o 5 meses.

En el mejor de los casos, Gavi no podrá volver a jugar hasta principios del mes de marzo, justo en el tramo final de la temporada con el Barça y a solo tres meses de la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que dará inicio el 11 de junio.

Otro contratiempo para Flick

La baja de larga duración de Gavi, que según la nueva normativa de la Champions podría ser sustutuido por otro futbolista, es un nuevo contratiempo para el conjunto que dirige Hansi Flick, que ve cómo se queda sin un centrocampista. Su ausencia se une a las de Ter Stegen, Balde, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, que continúa entre algodones y Fermín, que estará tres semanas en el dique seco por unas molestias que surió el pasado domingo ante el getafe en el psoas ilíaco de la pierna izquierda.