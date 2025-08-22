Flick, sobre Casadó y Fermín: «Necesitamos a todos los jugadores»

Daniel Panero Viernes, 22 de agosto 2025, 12:14 | Actualizado 12:34h. Comenta Compartir

Hansi Flick no quiere ni oír hablar de las hipotéticas salidas de Marc Casadó y Fermín López del Barça. El técnico alemán aprovechó su rueda de prensa previa a la visita azulgrana al Levante para dejar clara su postura al respecto, mientras el club trata de aligerar masa salarial desprendiéndose de fichas como las de Iñaki Peña, Oriol Romeu o Héctor Fort.

«He hablado con él, por supuesto. Él no quiere irse y yo no quiero que se vaya. Será una temporada difícil y necesitamos a todos los jugadores. Él nos da confianza y eso es o que yo quiero como entrenador», explicó en primer lugar sobre la situación de Casadó, un futbolista al que, por su capacidad de recuperación y sentido táctico, considera indispensable ante cualquier problema con los dos integrantes del doble pivote titular: Pedri y Frenkie de Jong.

«Solo puedo repetir lo que he dicho. No quiero perder a ningún jugador. Será una temporada dura y necesitamos jugadores de la calidad de Fermín. Lo hizo muy bien la temporada pasada y en el inicio de esta. Estoy contento con él y con el resto de jugadores. Los quiero conservar a todos», incidió poco después en referencia a Fermín, otra pieza importante para Flick como competencia de Dani Olmo en la posición de mediapunta, capaz de aportar otras cualidades como su capacidad para hacer daño al espacio y su energía en la presión.

De momento, el preparador germano confía en la inscripción de Gerard Martín, junto a Szczesny y el joven Roony Bardghji los futbolistas con los que cuenta que todavía no están a disposición del técnico. «Espero que esté inscrito Gerard Martín para este partido. He hablado con él, es mi trabajo. Somos optimistas, pero vamos a ver lo que sucede en las próximas horas. Yo tengo claro que me gustaría tenerlo para este partido», desveló respecto a un trámite que facilitaría la salida de Oriol Romeu, ya sea a través de una oferta de otro equipo o mediante un acuerdo para la rescisión del contrato del centrocampista, cedido en el Girona la pasada temporada.

El Barça, que visita al recién ascendido Levante, con muchos problemas para armar su plantilla, apunta a contar con el concurso de Lewandowski, aunque Flick saca pecho por las alternativas al polaco en la delantera: Ferran Torres y Marcus Rashford. «Veremos si puede jugar pero tenemos varias opciones para el '9'. Ferran marcó un gol y es el mejor argumento para volver a jugar», explicó en primer lugar sobre el atacante valenciano. «Nos da más opciones, se encuentra mejor haciendo de '11' pero por sus virtudes, el primer toque, la velocidad... nos ayuda mucho a nuestra forma de jugar», analizó a continuación en referencia al inglés.