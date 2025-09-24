Flick: «¿El Camp Nou? Lo importante es cómo juguemos nosotros»

Javier Varela Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:21 | Actualizado 14:15h. Comenta Compartir

El Barcelona visita este jueves Oviedo, pero la vuelta al Camp Nou sigue siendo una de las prioridades del club azulgrana. El miércoles recibió otra negativa por parte del Ayuntamiento de la Ciudad Condal y no podrá jugar allí el domingo ante la Real Sociedad como era su deseo. El técnico, Hansi Flick, le quita hierro al asunto: «¿El Camp Nou? Lo importante es cómo juguemos nosotros. No he tenido tiempo de visitarlo. Puede que hace un año, cuando llegué. El año pasado vivimos momentos fantásticos en Montjuïc, lo importante es cómo juguemos nosotros. Nuestra filosofía es presionar, jugar al ataque, controlar el partido. Jugar con compromiso y con poder».

Unas cualidades que deberá poner sobre el césped del Carlos Tartiere este jueves para evitar sorpresas. «Lo que hemos visto es que es un equipo valiente, que defiende bien. Pero como ya he dicho varias veces, lo importante es mi equipo», destacó un Flick que confesó que sigue viendo a sus futbolistas con confianza en los entrenamientos. «Tenemos que seguir así, como hemos demostrado en los últimos partidos», señaló. Lo que es seguro es que no estará Lamine por tercer partido consecutivo, aunque puede volver ante la Real Sociedad en casa: «Está muy cerca de regresar. Y por lo que he visto, parece que está bien».

El futbolista, que recibió el lunes el Trofeo Kopa y quedó segundo en el Balón de Oro, «está bien, motivado para los próximos años», desveló el técnico alemán. «Lo aceptó de buena manera y está motivado para demostrar cosas y, tal vez, tener opciones para la temporada que viene».

La «mala noticia» de la semana para el Barcelona ha sido la baja de Gavi, que finalmente estará fuera de los terrenos de juego entre cuatro y cinco meses. «Ahora tenemos que ir paso a paso, pero lo bueno es que la operación acabará con las molestias que tiene», dijo Flick buscando el lado positivo de la ausencia del centrocampista. «Estoy feliz de tenerlo en mi equipo y lo vamos a esperar. No es fácil para nosotros porque es un jugador con un gran corazón. El objetivo es que vuelva a recuperar su nivel», lanzó como mensaje de optimismo.

Rotaciones

Ante el Oviedo Flick volverá a rotar a sus futbolistas obligado por las numerosas bajas con las que cuenta. La baja de Gavi se une a las de Ter Stegen, Balde, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, que continúa entre algodones, y Fermín, que estará tres semanas en el dique seco por unas molestias que sufrió el pasado domingo ante el Getafe en el psoas ilíaco de la pierna izquierda.

«Nunca pienso en los jugadores que perdemos, solo en los que pueden jugar. Es importante que los jugadores vean que confío en todos. Estoy feliz con mi equipo. Cada once inicial puede ganar los partidos, es un equipo con nivel», dejó claro el técnico, que ve de vital importancia sumar los tres puntos para seguir en los puestos de arriba. Sin embargo, dice que no piensa en el Real Madrid, que ha firmado un pleno de seis victorias: «De momento, ellos han hecho un buen trabajo. Nosotros tenemos que focalizarnos en lo nuestro, no tener los altibajos de la temporada pasada y seguir nuestro camino».