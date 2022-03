El Barça no quiere distracciones ante el Elche

El Barcelona tiene hoy ante el Elche uno de esos partidos trampa. El equipo que dirige Xavi se mide a los ilicitanos con el objetivo de seguir con la buena racha pero con varios puntos de distracción. El posible acercamiento con Haaland, el fichaje de Pablo Torre o la eliminatoria contra el Galatasaray de Europa League no deben desviar la atención a un conjunto, el blaugrana, que necesita sumar de nuevo tres puntos para seguir con la buena dinámica y continuar en puestos de Liga de Campeones.

«Estamos bien, pero no hemos hecho nada. Hay que ser prudentes. El partido de ida es una referencia. Nos complicó la vida aquí y nos costará allí porque es un campo difícil», alertó Xavi en la rueda de prensa previa al partido. El técnico de Tarrasa sabe que en este momento no hay peor rival para su equipo que las distracciones, la relajación. El Barça llega a la cita contra los de Francisco en el mejor momento del curso después de pasar por encima de Valencia, Nápoles y Athletic Club, tres rivales de enjundia que recibieron un póker de goles a manos de los Aubameyang, Pedri, Adama y compañía.

Pese a la buena dinámica, Xavi sabe que el club ha pasado por una semana en la que el foco ha cambiado y ha dejado de apuntar al verde. Haaland, sobre el que el técnico culé «no puede dar detalles» o Pablo Torre, flamante fichaje procedente del Racing de Santander, han copado la información culé y han podido desviar la atención de un equipo que ha encontrado por fin la fórmula para encauzar una temporada que parecía abocada a ser interminable. Los azulgranas son el mejor equipo en los que va de 2022 con 17 puntos de los 21 que ha disputado, una marca que el Barça quiere seguir mejorando en el Martínez Valero.

Para ello, Xavi no podrá contar con los lesionados Balde, Sergi Roberto, Umtiti y Ansu Fati. Son las únicas ausencias que tendrá el de Tarrasa para conformar un once en el que las opciones no paran de multiplicarse para el Barça, especialmente en ataque. La llegada del nuevo tridente conformado por Adama Traoré, Aubameyang y Ferran Torres, la recuperación de Memphis Depay y la irrupción de Luuk de Jong y Ousmane Dembélé dejan a Xavi con un amplio abanico de recursos para combatir el calendario que les queda a los culés en lo que resta de curso. «Hay opciones en ataque y estoy encantado porque antes no las tenía», subrayó un técnico que podría ante el Elche realizar rotaciones pensando en los cinco partidos que su equipo disputa en los próximos 15 días.

Dos equipos en forma

El Barça llega en un gran momento, pero el Elche también. El equipo de Francisco vive cada vez más lejos de los puestos que marcan el descenso y ha hecho del Martínez Valero un fortín en el que fraguar la permanencia. Los ilicitanos ya saben además lo que es competir de tú a tú ante los culés este curso después de tener contra las cuerdas a los de Xavi en el duelo de la primera vuelta en diciembre y buscarán tres puntos que les acerquen un paso más al objetivo de la permanencia. «Será un partido muy diferente al del Camp Nou, donde fuimos mejores en momentos. El plan de partido será diferente por el estado de forma del contrario», reconoció Francisco.

Para dar el golpe ante el Barça, Francisco no podrá contar por lesión con Pedro Bigas, Helibelton Palacios y Javier Pastore, y tampoco podrá hacerlo por sanción con Gerard Gumbau. Todas estas ausencias condicionarán un once en el que el técnico almeriense ya anunció que además habría novedades con el objetivo de «oxigenar el equipo» y en el que podría haber incluso un cambio de sistema con el objetivo de frenar a un Barça lanzado en ataque.