Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Raúl Asencio, durante un partido del Real Madrid. Afp

Una de las dos víctimas perdona a Raúl Asencio y retira su acusación

La joven de 18 años acepta «las disculpas de forma libre y voluntaria», del futbolista, que sigue teniendo la otra acusación de la víctima menor de edad

C. P. S.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:12

Buenas noticias para Raúl Asencio en sus problemas con la Justicia. Una de las dos víctimas que acusaban al futbolista del Real Madrid de revelación de secretos por compartir un vídeo de una relación íntima ha perdonado a Raúl Asencio y ha retira su acusación. Según informó el programa el 'El Partidazo de COPE' «es la víctima mayor, la de 18 años. Entiende que fue un error puntual sin mala intención, le perdona y quiere retirar su acusación contra él».

La víctima ha presentado un escrito al juzgado que lleva el caso señalando que «no quiero que (Raúl Asencio) sea castigado penalmente». Además, en el mismo texto, la joven 18 años señala que «acepto las disculpas de forma libre y voluntaria y expreso mi perdón».

Además, el futbolista del conjunto blanco, en una carta que ha adjuntado a ese escrito la acusación y la defensa, reconoce que se equivocó y ha reparado el daño. «Reconozco que cometí un error. Quiero disculparme expresa e incondicionalmente», escribe. «Reconozco que cometí un error. Quiero disculparme expresa e incondicionalmente», añade el defensa.

Según el Código Penal, «en revelación de secretos el perdón del ofendido sí extingue la acción penal. Lo dice el artículo 201.3», pero el caso contra los excanteranos del Real Madrid por revelación de secretos de tipo sexual sigue abierto.

La otra víctima mantiene la acusación

La víctima que ha perdona a Asencio sí mantiene su acusación contra los otros tres investigados (los futbolistas Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez). Sin embargo, sobre Raúl Asencio queda la otra acusación, la de la víctima menor de edad (16 años).

En mayo de 2025 el juez aclaró que excluía a Raúl Asencio del delito de grabación de vídeos de índole sexual que le atribuyó en un primer momento. «No existe ningún indicio de que Raúl Asencio participara en la captación de las imágenes y, por tanto, no cabe atribuirle, ni siquiera provisionalmente, ninguna participación en el posible delito», argumentó el juez en la resolución.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigaciones desvelan que el pesquero marroquí encallado en Lanzarote era una patera con cinco migrantes a bordo
  2. 2 Queda aplazado el desahucio que dejaba a la familia de Moisés García en la calle con seis menores
  3. 3 Así se gastó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 111.477 euros en la gala de elección del cartel del carnaval
  4. 4 Un hombre armado con un cuchillo atraca un supermercado en Jinámar y huye con el dinero
  5. 5 Miedo e incertidumbre sobre el futuro de la gestión de Las Canteras
  6. 6 Se incendia un barco atunero encallado en Órzola
  7. 7 Kirian anunciará hoy el alta médica y su inminente vuelta a los terrenos de juego
  8. 8

    La OTAN alerta sobre la escalada bélica tras una intrusión de drones rusos en Polonia
  9. 9

    Matan a un líder juvenil aliado de Trump de un tiro en el cuello durante una charla
  10. 10 La viñeta de Morgan de este jueves 11 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una de las dos víctimas perdona a Raúl Asencio y retira su acusación

Una de las dos víctimas perdona a Raúl Asencio y retira su acusación