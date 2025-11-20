Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Tribunal Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
Xabi Alonso, durante un partido del Real Madrid. Reuters

Los deberes de Xabi Alonso en un Real Madrid bajo de defensas

Las molestias de Huijsen y la ausencia por lesión de Militao complican la vuelta al trabajo del líder ante el Elche

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:12

Comenta

El Real Madrid vuelve al trabajo después de un parón por los partidos de selecciones en el que sus jugadores y cuerpo técnico han tenido ... tiempo para poder lamerse las heridas que habían dejado los dos últimos pinchazos consecutivos ante el Liverpool y el Rayo, en el que los blancos ni vieron portería. Xabi Alonso tiene deberes para buscar una reacción rápida con el objetivo de recuperar las buenas sensaciones del clásico para un líder que se encuentra bajo en defensas y con un calendario por delante que apenas perdona traspiés.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Onalia Bueno llama a la insurrección: pide a los propietarios de viviendas vacacionales que no hagan caso a Turismo
  2. 2 El Ayuntamiento ordena el cierre de una discoteca del Puerto por ruidos y seguridad
  3. 3 Absuelven a Suso Olivares al no quedar acreditado que las relaciones sexuales fueran sin consentimiento
  4. 4 Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Gáldar, Gran Canaria
  5. 5 El bronco pleno de la basura: una emergencia sanitaria entre acusaciones de machistas, ausentes, ineptos y tránsfugas
  6. 6 Muere el abogado Andrés Fermoso Labra
  7. 7 Antiviolencia propone multas de 600 euros a 10 aficionados de la grada Naciente por consumo de alcohol
  8. 8 La Aemet enciende los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana por la acumulación de lluvia
  9. 9

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  10. 10 El brote de sarampión se expande: 26 casos confirmados en Gran Canaria, Tenerife y La Palma

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los deberes de Xabi Alonso en un Real Madrid bajo de defensas

Los deberes de Xabi Alonso en un Real Madrid bajo de defensas