Las cuentas para la permanencia y Europa en la última jornada

La jornada de Liga celebrada este domingo, con todos los partidos a la misma hora, provocó alegrías, decepciones e incertidumbre para muchos de los equipos de Primera. La permanencia y el acceso a Europa ronda la cabeza de los jugadores y aún quedan cosas por resolver de cara a una última fecha del calendario liguero que se perfila apasionante.

En la zona baja de la tabla hicieron los deberes este domingo el Getafe y el Alavés al ganar 1-2 y 0-1 al Mallorca y al Valladolid, respectivamente. Ambos conjuntos respiran aliviados sabiendo que jugarán en Primera un año más. El que se ha complicado mucho la vida es el Espanyol, que perdió contra Osasuna por 2-0 y deberá tener el próximo sábado un ojo puesto en su partido ante Las Palmas y otro en lo que haga el Leganés frente al Valladolid. El conjunto madrileño salvó su primer 'match ball' tras ganar por la mínima en Canarias a Las Palmas, equipo que estaba ya descendido.

Los dos puntos que le saca el Espanyol al Leganés son un ligero colchón para los catalanes. Ambos equipos juegan la última jornada en casa contra los dos descendidos. El Espanyol recibirá a Las Palmas y el Leganés al Valladolid. En caso de que el cuadro pepinero gane, los de Cornellá necesitarían ganar sí o sí. Esto se debe a que el Leganés tiene ganado el 'gol average' y de ocurrir un empate a puntos, el equipo de Manolo González caería al pozo tras haber realizado una gran segunda vuelta del calendario.

La pelea por entrar en Europa

El enfrentamiento de este domingo en Balaídos entre el Celta y el Rayo ha apretado mucho la clasificación a Europa. El cuadro gallego tenía la oportunidad de asegurarse jugar la Liga Europa la próxima temporada, pero su rival directo, el Rayo lo evitó. Ahora mismo hay tres equipos en un punto (Celta con 52, Rayo con 51 y Osasuna con 51) y una plaza para jugar la Europa League que ya tiene asegurada el Betis y otra para disputar la Conference.

Osasuna, a pesar de que viene de ganar al Atlético y al Espanyol, es el equipo que peor lo tiene, ya que es el único que no depende de sí mismo para jugar en Europa. Su último encuentro será en campo del Alavés que ya no se juega nada, pero Mendizorroza no querrá ver una derrota de su equipo en una fecha en la que celebrarán su continuidad en Primera.

Ese escenario es el mismo que tiene ante sí el Celta, que debe jugar en el campo del Getafe. El Coliseum es una dura prueba que deberá afrontar el equipo gallego para disputar una competición continental ocho años después. En caso de perder, su clasificación dependerá de los otros resultados.

El Rayo es el único que se juega en casa su oportunidad europea. Lo hará contra el Mallorca, que no tiene en disputa nada más que el honor y que encadena dos derrotas consecutivas. En un supuesto caso de triple empate a puntos, los vallecanos se quedarían con la séptima plaza, ya que tiene ganado el 'gol average' a ambos equipos. El Celta iría a Conference por la diferencia de goles contra Osasuna, que quedaría fuera.