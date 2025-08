El Barça cierra la gira asiática por todo lo alto

Daniel Panero Lunes, 4 de agosto 2025, 14:11 | Actualizado 15:32h. Comenta Compartir

Parecía que no iba a viajar a Asia y al final acabó firmando una gran gira por Japón y Corea. El Barça puso este lunes el broche de oro a su gira goleando por 0-5 al Daegu en un partido en el que, esta vez sí, Hansi Flick pudo extraer muchas cosas positivas. Su equipo dominó todo el partido, sostuvo el ritmo los noventa minutos y goleó con tantos de Gavi, por partida doble, Lewandowski, Toni Fernández y Rashford, que se estrenó de azulgrana. Fue la guinda a una gira con 15 tantos y la sensación de que el técnico alemán tiene muchas piezas donde elegir y todas están, además, bien engrasadas.

Y eso que no pintaba el día para grandes alardes. Jornada desapacible en Daegu, con lluvia, pocos aficionados y la sensación de un compromiso que no apetecía. Pese a ello, Flick puso en liza un once con muchos alicientes. Estaban prácticamente todos los titulares de la pasada campaña a excepción de Pedri e Iñigo Martínez, con molestias. También Dro, una nueva joya procedente de La Masia. El joven volante, de apenas 17 años, fue una de las grandes atracciones en una primera mitad en la que al Barça le costó coger el ritmo, pero en el que lo hizo, una vez más, a lomos de Lamine Yamal.

Al nuevo '10' culé le da igual que sea pretemporada, noviembre o marzo. Lamine Yamal tiene una marcha más que el resto de futbolistas con los que compite. Él solito se bastó para meter a los culés en el partido después de que el Daegu avisara con dos balones a la espalda de los centrales. Lamine cogió la pelota, encaró y sacó a la luz todas las carencias del equipo surcoreano. Lo hizo con varios eslálones prodigiosos y después atrayendo a rivales para que Gavi recibiera solo en la frontal. El '6' definió seco, abajo y retiró las nubes que había en el cielo de Corea.

Daegu Oh Seung-hoon (Han Tae Hui, min. 46), Jang (Jeong Woo-Jae, min. 46), Kim (Caio Marcelo, min. 75), Woo (Jo Jin-Woo, min. 74), Hwang (Kim Hyeon-jun, min. 75), Jung Hyuncheol (Lee Yong-Rae, min. 62), Jeong Chi-In (Jeong Jae-sang, min. 62), Kim Jeonghyun (Carlos Jatoba, min. 46), Cesinha (Edgar, min. 75), Reis (Kwon, min. 46) y Bruno Lamas (Kim Ju-Gong, min. 62). 0 - 5 Barcelona Joan García (Szczesny, min. 46 / Kochen, min. 75), Koundé (Eric García, min. 46), Araujo (Cubarsí, min. 46 / Héctor Fort, min. 88), Gerard Martín (Christensen, min. 46), Balde (Jofre, min. 46), Frenkie de Jong (Pedri, min. 46), Gavi (Casadó, min. 46), Lamine Yamal (Bardghji, min. 46), Raphinha (Toni Fernández, min. 46), Dro (Dani Olmo, min. 46) y Lewandowski (Rashford, min. 46). Goles: 0-1: min. 21, Gavi. 0-2: min. 27, Lewandowski. 0-3: min. 45+2, Gavi. 0-4: min. 54, Toni Fernández. 0-5: min. 65, Rashford.

Árbitro: Ko Hyung-Jin. (Corea del Sur). Sin amonestaciones.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Estadio de Daegu ante 12.000 espectadores.

Fue el inicio de un recital. El Barça encontró la fluidez en los pies de Frenkie de Jong y Gavi, y así comenzó a aparecer el talento azulgrana en los metros finales. Cada paso al frente hundía más al rival y daba vuelo a los laterales, también a Gerard Martín, que subió pese a ejercer de central y puso un centro medido a Lewandowski para que hiciera el segundo tanto. Gavi firmó el tercero tras un pase filtrado de Koundé y puso la guinda a una primera mitad en la que el Barça fue de menos a más y que estuvo marcada por los continuos destellos de Lamine Yamal, al que se vio en un gran tono físico, ambicioso en todo momento y con una facilidad apabullante para marcar diferencias en el uno contra uno.

Pruebas de pretemporada

Tras la reanudación, Flick pasó a hacer las pruebas propias de la pretemporada. El alemán cambió a los once jugadores e introdujo a Pedri, Cubarsí y nueve futbolistas que conforman la segunda unidad. El resultado fue un Barça con ganas de agradar, con Dani Olmo en la mediapunta apareciendo de forma constante entre líneas y con Rashford probando de 9. Allí, se pudo ver al ex del United muy metido en la presión y con cada vez menos problemas para asociarse en el clásico juego de posición azulgrana. Participó en la jugada con la que Toni Fernández se plantó en el área y firmó el cuarto tanto en mitad del chaparrón, que le caía al Daegu tanto en forma de lluvia como de repaso futbolístico.

Y es que el Barça esta vez no se relajó como ante el Seoul. Los culés mantuvieron la presión en campo contrario, asfixiaron al Daegu y buscaron hacer más daño. En una de esas, Eric García alcanzó la línea de fondo y su balón atrás lo cazó Rashford para hacer el quinto y estrenarse como goleador en el Barça. Fue el último tanto de un partido que poco a poco fue muriendo y en el que los de Flick acabaron con unas sensaciones ideales en el penúltimo test antes de que empiece la Liga. Ya solo queda el compromiso ante el Como en el Trofeo Joan Gamper, el próximo domingo, para cerrar el calendario de pretemporada de un Barça en el que, de momento, todas las piezas encajan. El campeón coge velocidad.