El Barça se lame las heridas ante el Elche

El Barça ganó tiempo este domingo ante el Elche. El conjunto de Hansi Flick se impuso en el Lluis Companys, en el primer día sin Pedri, en un partido en el que exhibió las virtudes y defectos de toda la temporada. Los goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford dejaron en anécdota el de Rafa Mir y devuelven la sonrisa a un equipo que sigue mirando con un ojo a la enfermería y con otro a un césped en el que sigue con la búsqueda de su mejor versión.

Y es que el partido comenzó incómodo para el Barcelona. Flick apostó por Casadó para suplir a Pedri y los culés no se encontraron en un arranque en el que el Elche fue valiente, presionó arriba y generó problemas a los azulgranas en la construcción. Todo se vino abajo tan pronto como aparecieron los errores. El Elche es un todo o nada y una mala entrega hizo que todo saltara por los aires. Robó Balde el balón, corrió como un cohete y dejó a Lamine Yamal con la pelota allí donde es definitivo. Ya en el área, definió al palo largo para demostrar que quizá esté de vuelta.

Fue el inicio de una pesadilla exprés para el Elche. No había digerido el tanto cuando un resbalón de Pedrosa abrió la puerta a un Barça con el cuchillo entre los dientes. Fermín, muy activo en la presión, robó la pelota y se lanzó a la yugular para habilitar a Ferran Torres y allanar el camino a los de Flick, que encontraron los goles antes que las sensaciones. Fueron dos tantos que sirvieron para aplacar el ímpetu del Elche y dar confianza a un Barça que se creció con el marcador a favor.

Barcelona Szczesny, Koundé, Araujo, Eric García, Balde (Gerard Martín, m. 74), Frenkie de Jong, Casadó, Lamine Yamal (Bardghji, m. 88), Fermín (Dani Olmo, m. 66), Rashford (Lewandowski, m. 74) y Ferran Torres (Dro, m. 88). 3 - 1 Elche Iñaki Peña, Álvaro Nuñez, Bigas (Héctor Fort, m. 70), Affengruber, Pedrosa (John Donald, m. 82, Valera (Yago Santiago, m. 70), Neto (Mendoza, m. 46), Aguado, Febas, Rafa Mir y André Silva (Álvaro Rodríguez, m. 74). Goles: 1-0: m. 9, Lamine Yamal. 2-0: m. 11, Ferran Torres. 2-1: m. 42, Rafa Mir. 3-1: m. 61, Rashford.

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (Comité Riojano): Amonestó a Neto.

Incidencias: Partido de la jornada 11 de Liga disputado en el Estadio Lluis Companys ante 44.370 espectadores.

El Barça esta vez sí supo presionar en campo contrario. Frenkie de Jong, el mejor del primer acto, sostuvo al equipo tras pérdida, tuvo criterio con la pelota y ejerció de director de orquesta. Fue 'Pedri de Jong' y los de Flick encontraron caminos desde los extremos. Rashford y Ferran probaron a Iñaki Peña y, cuando mejor estaba el Barça, Rafa Mir cazó un balón a la espalda de los centrales para revivir viejos fantasmas. Ganó a Araujo a la carrera y definió con maestría al palo largo, inapelable. Fue el borrón a una primera parte de nubes y claros en el Lluis Companys.

Correcalles

Tras la reanudación, el partido pasó a ser un correcalles. Los dos equipos eran un espejo y hacían ataques rápidos para aprovechar la defensa adelantada del rival. Así, Rashford, impreciso hasta ese momento, erró otra ocasión a la carrera y Rafa Mir pudo poner el empate con un disparo que se topó con el larguero. El partido estaba en una cornisa y dependía de la puntería de Rashford, que las estaba teniendo de todos los colores. Tenía que ser él quien cerrara el choque y lo hizo tras un extraordinario pase de Fermín. El ex del United ganó a Pedrosa en el duelo y puso el tercero con un zurdazo inapelable.

A partir de ahí, el Barça resopló. Y eso que Szczesny salvó un nuevo mano a mano ante Rafa Mir que acabó en la madera, pero eso no evitó que Flick agitara la coctelera. Entraron Dani Olmo, Gerard Martín y Lewandowski para que los culés transitaran a un final de partido sin sobresaltos. El Barça cumplió en un encuentro en el que no se vio la mejor versión de Lamine Yamal, pero en el que si se pudieron ver retazos de la intensidad que siempre ha demandado Flick a sus equipos. Quizá sea el primer paso para ver al mejor Barça.