Julián Álvarez vuelve a arañar y el Atlético duerme líder

Sábado, 1 de marzo 2025

Julián Álvarez tuvo, como se esperaba, descanso en el once del Atlético frente al Athletic, pero solo ocho minutos después de saltar al terreno de juego y, en el primer balón que tocó, el delantero argentino se encargó de dar la victoria al equipo rojiblanco, para dormir líder de la Liga y reforzar su candidatura al título. La Araña ofreció una nueva muestra de su contundencia y excelente momento para desatascar a su equipo y acabar con la racha del Athletic, que llevaba 16 partidos sin conocer la derrota y, cinco meses después, cayó en el Metropolitano, donde a tres días de enfrentarse al Real Madrid en la Champions, el Atlético superó un exigente duelo contra el Athletic.

Una vez fue fue el banquillo el que dio resultado a un Atlético que, aunque tuvo un partido irregular, esperó su momento para golpear y también tuvo la suerte de su lado con tres remates del Athletic a la madera. En el minuto 75 Beñat Prados cabeceó al poste y el rechace lo recogió escorado con el pecho Iñaki Williams para fusilar, pero su trallazo se estrelló en el larguero. Al igual que pegó en el travesaño un disparo desde fuera del área del extremo derecho del Athletic en el minuto 82. El Atlético se salvó del gol en esas tres acciones posteriores al trasendental tanto de Julián Álvarez y aseguró así tres puntos de muchísimo valor deportivo y anímico para lo que le espera al conjunto colchonero.

En esta ocasión no fue Alexander Sorloth el ariete decisivo del Atlético que salió desde el banquillo, sino Julián Álvarez, un delantero fantástico que durante un choque muy competido e igualado permitió al equipo rojiblanco adelantarse en el marcador y provocar que, fiel a su filosofía, se dedicase a contener en el tramo final. Cedió entonces el Atlético ante un Athletic que empujó y mostró mayor vigor físico es los últimos minutos, aunque la pegada en un duelo de Champions la tuvo el equipo local, y no el visitante, que soñaba con dar el golpe en un fortín para meterse en una pelea por la Liga que no es la suya.

Atlético Oblak, Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet, Javi Galán, Giuliano (Llorente, min. 58), De Paul, Barrios (Giménez, min. 69), Lino (Gallagher, min. 58), Griezmann (Correa, min. 62) y Sorloth (Julián Álvarez, min. 58). 1 - 0 Athletic Unai Simón, Gorosabel (De Marcos, min. 77), Vivian, Yeray, Yuri, Ruiz de Galarreta (Prados, min. 63), Jauregizar (Vesga, min. 81), Iñaki Williams, Unai Gómez (Guruzeta, min. 63), Nico Williams y Berenguer (Maroan, min. 77). Gol: 1-0: min. 66, Julián Álvarez.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño). Tarjetas amarilla a Ruiz de Galarreta, Sorloth, Gorosabel, Barrios y Yeray.

Incidencias: Partido correspondiente a la 26ª jornada de Liga, disputado en el Metropolitano.

Gracias al décimo gol de Julián Álvarez en la Liga y la falta de contundencia ofensiva del equipo de Valverde, sin un delantero puro hasta que salió Maroan por Berenguer cuando el encuentro ya estaba perdido, el Atlético mantuvo su fortaleza ante su afición y solventó con éxito un exigente compromiso. Sufrió el Athletic en una primera mitad de ida y vuelta en la que el Atlético intentó aprovecharse de la altura y eficacia de Sorloth, pero Dani Vivian se encargó entonces de destruir cualquier ataque del Atlético, que apenas sufrió atrás porque desactivó con su presión al conjunto bilbaíno. El Athletic se encontró muchas dificultades para generar fútbol y crear ocasiones y Simeone esperó su momento para resolver de nuevo con los cambios.

Entre los sustitutos no podía faltar Julián Álvarez, que arañó de nuevo con una efectividad casi plena, mientras que al Athletic, aunque mereciese algún tanto, le mató de nuevo su falta de contundencia. Esa que exhibió de nuevo el argentino en un partido clave, de los más complicados que le podían esperar al Atlético en esta fase de la temporada y, en vísperas de un enfrentamiento europeo contra el eterno rival en el Bernabéu, adonde acudirá el equipo rojiblanco relanzado.