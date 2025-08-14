El Comité Técnico de Árbitros aclara sus nuevas formas de actuación

Cristián Ramón Cobos Madrid Jueves, 14 de agosto 2025, 19:05 Comenta Compartir

El nuevo Comité Técnico de Árbitros (CTA) dirigido por Fran Soto pretende innovar en la forma de actuación con unas normas con las que se consiga «humanizar» a los colegiados, acercándolos más a la sociedad para conseguir lograr un respeto para todos y erradicar las agresiones en el mundo del fútbol.

Para lograrlo, el CTA está dispuesto a eliminar una de las tradiciones más antiguas y particulares del fútbol español. A partir de esta temporada que empieza a rodar este viernes con el Girona-Rayo, a los árbitros se les conocerá por su nombre y su primer apellido, en lugar de hacerlo con los dos apellidos, apelando a ellos como se hace con el resto de la sociedad.

Además, como ya se ha dado a conocer, las designaciones tanto del árbitro de campo como el de VAR se realizarán 24 horas antes de que comience el partido, todo lo contrario a lo que sucedía anteriormente, cuando se hacían públicos los jueves, generalmente. También se mantiene que los únicos que pueden hablar con ellos son los capitanes de los equipos.

Asimismo, se les va a dar una mayor importancia a los árbitros de campo para que el VAR solo pueda entrar en errores manifiestos. De esta manera no se perderá tanto tiempo en tomar las decisiones. Además, en la sala VOR habrá un grupo de 15 profesionales que actuarán indistintamente en Primera y Segunda División, solo para colegiados que no arbitren sobre el césped.

Con esta línea de guía, el CTA ha hecho énfasis en no pitar «penaltitos» y acciones naturales sin incidencia en el juego, mientras que sí en castigar las jugadas que pongan en peligro la integridad física de los jugadores. En cuanto al cambio de normas, la principal tiene que ver con la retención del balón por parte de los porteros. Actuando de la misma manera que en el Mundial de Clubes, en donde pasados los ocho segundos se pitará corner para el equipo rival. Además para evitar conflictos con los penaltis como el de Julián Álvarez, cuando el toque es involuntario se permite que se repita el lanzamiento. Si es voluntario, se señala libre directo.

Por su parte, las manos siguen siendo un tema de discusión. De esta manera se ha intentado aclarar para poder evitar confusiones. Será considerada como acción punible cuando un jugador toca el balón de manera voluntaria o cuando la mano se desplegue en una situación antinatural. Mientras que no serán juzgadas como infracción cuando esté en posición natural, pegada o próximas al cuerpo, apoyada o hacia el apoyo, tras balón jugado por el propio futbolista, procedente del despeje de un compañero, y cuando haya un gol tras una mano accidental e inmediata de un compañero o no inmediata.

Respecto a la sanción disciplinaria en las jugadas de manos sancionables se mantiene el cambio llevado a cabo la temporada pasada en la valoración de las manos punibles e involuntarias. Las acciones consideradas DOGSO (impedir una ocasión manifiesta de gol) llevarán aparejada la tarjeta amarilla de amonestación, y las acciones denominadas SPA (impedir un ataque prometedor) no conllevarán amonestación.