El clásico también se juega en la enfermería

Faltan todavía cerca de dos semanas para el gran clásico en el Santiago Bernabéu, pero resulta imposible no focalizar ya la mirada en ese duelo ... que puede marcar tendencia para toda la temporada y que también se disputa en la enfermería. Los dos colosos llegan entre algodones. La última víctima del 'virus FIFA' ha sido el polaco Robert Lewandowski, aquejado de una rotura muscular, pero entre blancos y azulgranas son nada menos que 15 los futbolistas que en estos momentos están tocados y aproximadamente la mitad descartados para ese pleito del 26 de octubre. Y seguro que la lista se amplía porque el conjunto de Xabi Alonso juega el domingo en Getafe y el miércoles ante la Juventus en Champions, en tanto que el combinado de Hansi Flick recibe el sábado al Girona y el martes al Olympiacos.

Sobre todo al Barça se le acumulan las dificultades en los últimos tiempos. A los padecimientos con España de Dani Olmo y en menor medida Ferran Torres, ayer trascendió que Lewandowski se lesionó en Kaunas. El delantero polaco, que anotó el segundo gol del combinado de Jan Urban ante los lituanos, sufre una rotura en el bíceps femoral de su pierna derecha.

Según el parte médico del club azulgrana, el tiempo de recuperación dependerá, como siempre, de la evolución de la lesión, pero para este tipo de dolencias el período de baja suele ser de al menos un mes. Está descartadísimo por lo tanto para ese duelo del Bernabéu, donde tampoco estarán seguro Joan García, Marc ter Stegen, Gavi y Dani Olmo.

Lewandowski, de 37 años, sufre este contratiempo en un momento en el que se resistía a tener un papel secundario en su último año de contrato y seguía firme en su idea de ser titular en todos los partidos clave. Es verdad que el exjugador del Bayern de Múnich parecía tener reservado un rol más de revulsivo que de fijo, pero tiene la absoluta confianza del técnico Hansi Flick. Acumula ya cuatro goles en los nueve partidos en los que ha participado esta temporada.

Ataque diezmado

En estos momentos, Flick solo dispone para su ataque ante el Girona de Marcus Rashford, Ferran Torres, aunque volvió con una sobrecarga de la concentración de España, y Roony Bardghji. Raphinha sigue sin entrenarse con el grupo y con Lamine Yamal conviene no arriesgar y precipitar su reaparición, ya que la pubalgía es muy traicionera. Dani Olmo estará de baja dos o tres semanas por una afectación en el gemelo izquierdo y Fermín López acelera para llegar a tiempo y dejar como un mal recuerdo su dolor en el psoas ilíaco, un músculo crucial para la flexión de la cadera.

En el Real Madrid, hasta siete futbolistas arrastran diferentes problemas físicos. El nombre que más preocupa es el de Kylian Mbappé por la importancia que tiene en el equipo, aunque, si no hay recaída, su presencia en el duelo ante el Barça debería estar asegurada. El francés sufrió una contusión leve en el tobillo derecho ante Azerbaiyán, la misma zona en la que ya arrastraba molestias y que le obligó a pedir el cambio ante el Villarreal en el último partido liguero previo al parón por los compromisos internacionales de selecciones.

Problemas musculares hicieron que Franco Mastantuono y Dean Huijsen abandonaran la concentración de sus respectivas selecciones. El argentino se quejaba de una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo que no parece nada grave y que no le debería impedir jugar ya este fin de semana en el Coliseum getafense. Más difícil lo tiene el central, cuya fatiga muscular necesita reposo para que no llegue la temida rotura. Podría tener minutos contra la Juventus, pero la idea de Xabi Alonso es que esté en plenas condiciones para el clásico.

Dani Carvajal evoluciona bien de la lesión que sufrió en el sóleo durante el derbi y esta semana podría volver a entrenarse con el grupo y estar listo para el duelo ante el Barcelona. Muy difícil será que reaparezca en Getafe, pero probable que ya disfrute de minutos en Turín para coger ritmo de competición.

A vueltas con los laterales

Su compañero de posición, Trent Alexander-Arnold, también tiene opciones de llegar al clásico, aunque en su caso son más remotas. El inglés se produjo hace un mes una lesión muscular en el bíceps femoral, la misma que ahora ha dejado maltrecho a Lewandowski, y está dentro de los plazos previstos. En caso de llegar al clásico, no sería para salir de inicio.

Los que parece seguro que no podrán competir en el campo contra el vigente campeón son Ferland Mendy y Antonio Rudiger. El francés no juega desde el 26 de abril, cuando sufrió una lesión muscular en la final de Copa contra el Barça. Este martes ya se incorporó al trabajo con el grupo, pero parece una quimera que participe en un duelo de tanta importancia y exigencia. Mientras, el central alemán sigue con su recuperación de la lesión en el recto anterior de su pierna izquierda que sufrió hace un mes en un entrenamiento, pero su ausencia estimada es de entre 60 y 90 días.