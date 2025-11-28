Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manuel Pellegrini, durante un encuentro de la Liga. EP
Fútbol

El Betis renueva a Pellegrini hasta 2027

El club verdiblanco anuncia la ampliación del contrato del entrenador chileno por una temporada más

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:08

Comenta

Ya es oficial. El Betis ha renovado el contrato del entrenador chileno Manuel Pellegrini por una temporada más, hasta 2027. Después de unas primeras reuniones en donde las posiciones parecían estar bastante alejadas, en el último encuentro las negociaciones avanzaron de manera considerable y este viernes, el club bético lo ha comunicado en sus redes sociales.

Tras la renovación de Isco, que ha firmado hasta 2028, anunciada en el último encuentro de Liga disputado en La Cartuja frente al Girona mediante una lona gigante colocada en la grada, la ampliación de Pellegrini era la siguiente firma que tenía pendiente el Betis.

Sin embargo, la renovación del chileno se había ido enquistando con el paso del tiempo. Tanto el Betis como el entrenador fueron aplazando y alargando unas negociaciones que parecían lejos de cerrarse. Pero, tras las dudas iniciales, y el interés de la selección de Chile en contar con los servicios de Pellegrini, las piezas del puzle empezaron a encajar en la última reunión que tuvo lugar durante el parón de selecciones de noviembre.

Entrenador récord

Desde su llegada al Benito Villamarín en el verano de 2020, Pellegrini ha ido batiendo todos los récords en el Betis. Se trata del entrenador que ha dirigido más partidos oficiales en el club, el que más temporadas ha pasado en el equipo, y el único en clasificarlo durante cinco temporadas consecutivas a competiciones europeas. Además, con esta renovación, al término de su contrato habrá estado siete temporadas al frente del banquillo verdiblanco.

También levantó una Copa del Rey y la temporada pasada se convirtió en el primer entrenador en llevar al Betis ha disputar una final euopea, en la Conference ante el Chelsea, aunque con un final amargo tras la goleada del conjunto inglés. Una leyenda verdiblanca que buscará seguir escribiendo páginas en la historia del club y que ya tiene un objetivo más en mente: que vuelva a sonar el himno de la Champions en el estadio bético.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el grupo 764 mencionado en la amenaza contra la ULPGC?
  2. 2 Así fue el correo que provocó el desalojo de la ULPGC: «Voy a ir armado para fusilar a tantos godos como sea posible»
  3. 3 El alumnado de la ULPGC tras la amenaza de «masacre»: «Se vivieron momentos de tensión e incertidumbre»
  4. 4 Un correo que amenaza con «una masacre» en la ULPGC desaloja varias facultades
  5. 5 Los sicarios se equivocaron y ejecutaron al Conejero por error: «Vaya cagada, mano»
  6. 6 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  7. 7 Detienen a una mujer por intentar vender un reloj Rolex sustraído en el Hospital Insular
  8. 8 Absueltos todos los acusados del caso Emalsa
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10 Morro Besudo contará con un nuevo complejo turístico de 65 camas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Betis renueva a Pellegrini hasta 2027

El Betis renueva a Pellegrini hasta 2027