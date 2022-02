Benzema sigue entre algodones, a una semana de la visita al PSG

El estado de Karim Benzema sigue siendo el principal foco de preocupación en el Real Madrid, que comenzó a preparar este martes el duelo liguero del sábado frente al Villarreal, antesala del crucial enfrentamiento contra el PSG en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones de la próxima semana. El delantero lionés, que sufrió una pequeña lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda en el choque frente al Elche de la vigesimosegunda jornada, se ejercitó en el gimnasio, al igual que hicieron Dani Carvajal y Eden Hazard, signo de que aún no está en plenitud de facultades, pese a que todo apunta a que volverá a trabajar con sus compañeros a lo largo de la semana y su presencia en el Parque de los Príncipes, salvo que sufra algún retroceso en su recuperación, no debería correr peligro.

Prima la cautela con el '9' de los blancos, un elemento indispensable para confrontar en igualdad de condiciones a un PSG que también está pendiente de la enfermería, donde siguen Neymar y Sergio Ramos, las principales dudas de Mauricio Pochettino para el primer asalto de una eliminatoria en la que el técnico argentino se juega gran parte de su futuro en París.

Aunque la dolencia que arrastra Benzema no es grave, Ancelotti no quiere correr riesgos, ya que su objetivo es que pueda comandar el frente ofensivo en el recinto parisino. Por ello, y aunque se le espera el sábado en La Cerámica, el francés no forzará la máquina y solo se reintegrará a la dinámica de grupo cuando esté listo.

Misterio con Hazard

En parecida situación se encuentra Ferland Mendy, que este martes se ejercitó en solitario sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, al igual que hizo Mariano. El lateral izquierdo arrastra una lesión muscular que le impidió disputar el duelo copero contra el Athletic de la pasada semana y el partido de Liga frente al Granada del domingo. Como ocurre con Benzema, Ancelotti extrema la precaución con el zaguero, una figura también esencial para el volcánico enfrentamiento con el PSG por su fortaleza defensiva.

En el caso de Carvajal, titular frente al Granada, el objetivo es que siga recuperando el tono físico, en otro año marcado por las lesiones. Más suspense existe en torno a Hazard, que sufrió un fuerte golpe en el muslo en el tramo final del envite con el Granada y sigue sintiendo dolor, por lo que se ejercitó en el gimnasio, a la espera de poder volver a trabajar con sus compañeros en los próximos días. El uruguayo Valverde completó solo una parte del entrenamiento, mientras que Ancelotti concedió el día libre a Rodrygo por motivos que no ha especificado el Real Madrid.