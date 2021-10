Benzema sigue al margen, a dos días del clásico

Karim Benzema sigue trabajando al margen de sus compañeros, a dos días del clásico. El delantero del Real Madrid volvió a ejercitarse este viernes en el gimnasio debido al golpe en el empeine del pie derecho que sufrió el martes en el partido de Liga de Campeones que midió a los blancos con el Shakhtar Donetsk en el Olímpico de Kiev. Desde el club se transmite tranquilidad y su presencia en el Camp Nou no debería correr peligro, pero su situación no deja de ser un elemento de preocupación para Carlo Ancelotti, que en cambio parece que no tendrá problemas para contar con Dani Carvajal y Eden Hazard de cara al duelo con el Barça.

El lateral de Leganés y el atacante belga participaron sin problemas en el entrenamiento de este viernes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y si no se resienten en la sesión del sábado entrarán en la lista para el clásico, aliviando así la enfermería del Real Madrid, en la que permanecen Dani Ceballos, Luka Jovic, Isco y Gareth Bale.

El centrocampista sevillano sigue recuperándose de la lesión que sufrió mientras disputaba los Juegos Olímpicos de Tokio con España y que aún no le ha permitido debutar esta temporada. El delantero serbio, el mediapunta malagueño y el extremo galés se ejercitaron en solitario sobre el césped, pero están descartados para el clásico.

Jovic sufrió un golpe en el tobillo durante la sesión del pasado domingo y, aunque el percance no reviste mayor gravedad, lo normal es que no esté a disposición de Ancelotti para la visita a la ciudad condal. Isco sigue arrastrando problemas en la espalda que le han impedido disputar los últimos partidos. Bale, por su parte, acorta plazos para regresar a los terrenos de juego, tras sufrir una lesión en los isquiotibiables de la pierna derecha durante el calentamiento previo al encuentro contra el Celta de la cuarta jornada de Liga.

En el bando del Barça, la gran duda sigue siendo el estado físico de Jordi Alba. El lateral zurdo salió con el tobillo tocado del enfrentamiento ante el Dinamo de Kiev correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Aunque logró acabar el partido, la bolsa de hielo con la que apareció en zona mixta sembró dudas sobre su participación en el clásico. El internacional español realizó trabajo específico este viernes y podría infiltrarse para participar en el choque con el Real Madrid.