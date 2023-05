El Barça quiere seguir de fiesta ante Osasuna

Ganar y convencer. Ese es el objetivo que se ha marcado el Barcelona en la recta final de temporada y este martes en el Camp Nou tiene una nueva oportunidad para demostrar que el 4-0 ante el Betis es el regreso a una buena dinámica de juego y resultados. El equipo de Xavi Hernández recibe a Osasuna con la mente puesta en sumar tres nuevos puntos que le permitan seguir abriendo brecha con el Real Madrid en la clasificación y tachar una nueva fecha en el calendario antes del tan ansiado alirón. Un momento al que los culés esperan llegar lanzados y disipando cualquier atisbo de duda de que son el mejor equipo de la competición.

«Ha sido una noche redonda. Me ha convencido lo que he visto y tengo buenas sensaciones de cara al título», afirmó Xavi la noche del sábado al ser preguntado por la cercanía de una corona liguera que todo indica que no se le va a escapar al Barça. El técnico catalán no puede ocultar una sonrisa que cada vez empieza a ser más amplia y que este martes puede seguir creciendo. Los azulgranas mantienen sus 11 puntos de ventaja frente al Real Madrid y tienen una nueva cita en el Camp Nou en la que esperan dar un nuevo golpe a la Liga y alargar el estado de euforia desatado tras el encuentro contra el Betis.

El Barça llega bien al duelo ante Osasuna, recuperando a jugadores importantes y con la atmósfera que rodea al club más centrada en un objetivo que parece inminente. Negreira, Messi y compañía quedan a un lado y Xavi quiere que todos los focos estén puestos en un grupo que puede batir récords en defensa y devolver a la entidad a lo más alto en el campeonato de Liga.

Para dar un paso más en ese objetivo, Xavi podrá contar con Pedri, Frenkie de Jong, Christensen y Ousmane Dembélé. Todos ellos tuvieron minutos el sábado ante el Betis y están ya en óptimas condiciones de ser de la partida en un once en el que no podrá estar por lesión Sergi Roberto y en el que no se esperan grandes novedades respecto al equipo que goleó al Betis. Jordi Alba podría regresar al lateral izquierdo en detrimento de Balde y la gran duda es si Xavi repetirá con el 4-4-2 o si variará el dibujo para dar cabida a Ferran Torres, Ansu Fati o Dembélé como acompañantes de Lewandowski y Raphinha, los dos jugadores fijos en el frente de ataque azulgrana.

En el banquillo volverá a estar Lamine Yamal, convocado de nuevo este lunes por Xavi después de que el canterano azulgrana de solo 15 años se convirtiese el sábado en el futbolista más joven en debutar con el primer equipo del Barça, y el entrenador culé se mostró convencido de que el club garantizará su continuidad. «La renovación de Lamine Yamal está bajo control. Él quiere seguir aquí y su deseo es triunfar en el Barça. Todo va bien», aseguró este lunes Xavi, dos días después del estreno en la Liga de la nueva perla azulgrana, cuyo padre es aficionado del Real Madrid y tiene como representante a Jorge Mendes. «Lamine Yamal no piensa en otra cosa que no sea triunfar aquí», añadió el técnico del líder, después de que el canterano haya manifestado ya al Barça su deseo de seguir en el club y firmar después del verano, como desea el Barcelona, su nuevo contrato, cuando cumpla los 16.

Enfrente estará un equipo que todavía no ha dicho su última palabra en Liga, pero que el sábado tiene una cita con la historia, algo que puede pesar a los rojillos. Osasuna llega al Camp Nou con los deberes hechos, con la salvación ya en el zurrón y con toda una final de Copa del Rey en el horizonte ante el Real Madrid. Eso puede lastrar a un equipo que sigue mirando a puestos europeos, pero que puede tener la mente puesta en otra parte y en el que Jagoba Arrasate puede hacer rotaciones. El técnico vasco no podrá contar por lesión con Darko Brasanac ni David García, ni por sanción con Jon Moncayola.

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Araujo, Christensen, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Raphinha, Lewandowski y Ansu Fati.

Osasuna: Aitor Fernández, Nacho Vidal, Aridane, Unai García, Manu Sánchez, Torró, Pablo Ibáñez, Moi Gómez, Chimi Ávila, Rubén García y Budimir.

Árbitro: Iglesias Villanueva (Gallego).

Estadio y horario: Camp Nou. 19:30 h. (Dazn).