Otro examen de Liga en casa para el Barça antes de la final de Copa

Ganar o ganar. No hay más opciones para el Barcelona este martes. El conjunto que dirige Hansi Flick recibe al Mallorca en el Lluis Companys en plena persecución del Real Madrid y con la vista puesta en la final de Copa del sábado. El objetivo no es otro que evitar distracciones, meter presión al eterno rival, que se podría ver de nuevo a siete puntos, y llegar con las mejores sensaciones a La Cartuja, donde espera la madre de todas las batallas.

«No creo que la final influya. Sabemos que son dos competiciones distintas. Espero que haya sido un toque de atención para corregir y mejorar las cosas que hay que hacer para avanzar en el buen camino. Falta mucho y el camino es largo», destacó este lunes Flick, dos días después de la remontada 'in extremis' ante el Celta (4-3). La víspera de afrontar otro examen en casa en la Liga antes de la pelea por la Copa el técnico alemán del Barça quiso rebajar la euforia tras un triunfo que sirvió para acercar a los azulgranas al título, pero también para mostrar algunas de las debilidades que hay que corregir antes de la final copera.

Y es que el Barça fue una vez más vulnerable en la faceta defensiva. El conjunto catalán recibió tres goles en Dortmund y tres más en Montjuic ante el Celta en un partido en el que estuvo contra las cuerdas. En ambos casos los azulgranas sonrieron al final del encuentro, pero eso no implica que no sea un toque de atención de cara a la recta final de temporada. Lo sabe Flick, que alerta sobre los peligros de un Mallorca que puede tener esos compromisos anteriores como referencia. «Será un partido difícil, es un equipo experimentado, que juega bien en defensa y que tiene un gran fútbol de transición. Tenemos que estar preparados», advirtió el técnico germano en alusión al conjunto balear.

Ese fútbol de transición es el que preocupa a Flick contra el Mallorca y, sobre todo, ante un Real Madrid que explota como pocos esa característica. El alemán hará un ensayo general en el que no podrá contar con su hombre gol. Lewandowski no estará durante tres semanas por lesión y se une a las bajas de Ter Stegen, Balde, Marc Bernal y Marc Casadó. La ausencia del polaco y del lateral zurdo condicionan un once en el que Gerard Martín volverá a ser titular, en el que Frenkie de Jong puede tener descanso y en el que Dani Olmo parte con ventaja para ejercer de enlace de un tridente en el que Ferran Torres será la gran novedad como delantero centro.

Un rival que mira a Europa

Enfrente estará un equipo que ha llegado a la recta final de temporada con plenas opciones de estar en Europa el próximo curso. Los pupilos de Jagoba Arrasate son séptimos y están en la pelea por una Europa League que tiene más candidatos que nunca gracias a la nueva plaza Champions que ha logrado el fútbol español.

Ese es el objetivo de un Mallorca que aterriza en el Lluis Companys, eso sí, con un triunfo apenas en los últimos cuatro partidos, pero con la meta de dar la campanada ante el líder. «Tenemos que rozar la perfección. Defender bien como estamos haciendo últimamente y tener la eficacia que tuvimos en Donosti», reconoció Arrasate.

Para ello, deberá sobreponerse a las bajas por lesión de Muriqi, Asano y Robert Navarro, además de las de Dani Rodríguez y Maffeo por sanción. Estas ausencias condicionan un once en el que Arrasate podría hacer rotaciones pensando en un partido en el que será clave «creer en una idea» y saber que «tocará sufrir».

Alineaciones probables:

Barcelona: Szczesny, Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Eric Garcia, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha y Ferran Torres.

Mallorca: Greif, Mateu Morey, Valjent, Raíllo, Copete, Lato, Samu Costa, Darder, Omar Mascarell, Antonio Sánchez y Larin.

Árbitro: Ortiz Arias (Comité Madrileño).

Estadio y horario: Lluis Companys. 21:30 h. (Movistar LaLiga).