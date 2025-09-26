Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Íñiguez: «Me sorprende que vean que la ciudad es insegura y les resulte tan difícil ver que en Palestina hay un genocidio»
Joan García, antes del duelo entre el Oviedo y el Barça. Miguel Riopa / AFP

El Barça pierde a Joan García y Raphinha

El portero será baja hasta después del parón de selecciones de octubre tras lesionarse en el entrenamiento del viernes y el brasileño sufre una dolencia en el bíceps femoral de la pierna derecha y estará tres semanas fuera de los terrenos de juego

Daniel Panero

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:17

Las noticias malas no llegan solas para el Barça. El conjunto azulgrana ha perdido de un tirón a dos titulares, pues mientras que las pruebas médicas a Raphinha confirmaron este viernes la lesión del brasileño en el bíceps femoral de la pierna derecha, que le mantendrá fuera de los terrenos de juego durante alrededor de tres semanas, el portero Joan García también sufrió un contratiempo físico en el duelo ante el Oviedo y será baja hasta después del parón de selecciones de octubre.

«El jugador Joan García sufre una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. Mañana se someterá a una intervención para realizarle una artroscopia a cargo del Dr. Joan Carles Monllau. El tiempo aproximado de baja es de 4 a 6 semanas, en función de su evolución», explica el Barça en un comunicado oficial.

El portero titular y una de las referencias ofensivas del Barça se perderán los duelos ligueros contra la Real Sociedad, en Montjuic, y ante el Sevilla, en el Ramón Sánchez Pizjuán, y especialmente la segunda jornada de la fase de liga de la Champions, en la que el cuadro azulgrana recibe al campeón de Europa, al poderoso París Saint-Germain de Luis Enrique, en el duelo estrella en la máxima competición continental.

Estas dos sensibles bajas complican seriamente el panorama más próximo a Hansi Flick, que ahora mismo tampoco cuenta con Ter Stegen, Gavi y Fermín, aunque al menos respira aliviado con el regreso a los entrenamientos de Lamine Yamal, lesionado durante el último parón de selecciones.

