El Barça, a aprovechar el pinchazo del Madrid

El Barcelona tiene ante el Girona una doble oportunidad. Por un lado dispone de la ocasión perfecta para lamerse las heridas tras el nefasto clásico de Copa del Rey y por otro, tiene en su mano dejar la Liga vista para sentencia tras el pinchazo del Real Madrid ante el Villarreal. Los culés, en caso de victoria, pueden ampliar la ventaja en el liderato a 15 puntos a falta de diez jornadas, una distancia prácticamente insalvable con la que empezar a hacer cuentas de cara a un alirón que parece cada vez más cercano.

«Ya era un partido importante antes del encuentro contra el Villarreal, dejaríamos al Real Madrid a 15 puntos. No podemos fallar. Queremos quedar campeones y sería un paso importante», afirmó Xavi en la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra el Girona. El técnico catalán sabe de la importancia de aparcar la Copa y «recuperar las buenas sensaciones», aunque sea «madurando a base de castañas» y centrarse en una Liga que es el «objetivo principal de la temporada».

El conjunto de Xavi buscará los tres puntos tras una semana que ha dado para mucho en el seno de la entidad culé. La dolorosa derrota por 0-4 ante el Real Madrid ha removido los cimientos del proyecto y ha hecho llevar la mente a recuerdos de antaño previos al nuevo rumbo iniciado esta temporada. Contra ese 'déjá vú' deberá luchar un Barça que mantiene la buena dinámica en Liga, donde suma cuatro victorias consecutivas y donde puede presumir de haber logrado 71 puntos de los primeros 81 que se han disputado, números que hacen pensar que lo ocurrido ante el eterno rival puede ser un caso aislado.

A eso se agarra un Barcelona que tendrá que sobreponerse una vez más a la baja de jugadores capitales en el engranaje de Xavi. No estarán por lesión Ousmane Dembélé, Pedri, Frenkie de Jong y Andreas Christensen, futbolistas que ultiman su recuperación y que el club culé ha perdido en el tramo decisivo de la temporada. Estas ausencias condicionarán un once en el que Xavi podría retomar al 4-3-3, darle la alternativa a Ansu Fati y Ferran Torres en la punta de ataque y seguir con el banco de pruebas en la medular, una parcela donde podría aparecer de nuevo Eric García o jugadores de la segunda unidad como Sergi Roberto, Kessié o incluso Pablo Torre.

Un rival al alza

No será un partido sencillo para el Barcelona. Enfrente estará un rival que en las últimas semanas ha sacado la cabeza de la zona de descenso y que quiere aprovechar su gran momento para dar un paso más en el objetivo de la salvación. El Girona, de la mano de Míchel, ha conseguido ser un equipo que tiene muchos argumentos en ataque y al que de momento no le está pesando en exceso ser un equipo con cierta fragilidad defensiva. Solo Barcelona, Real Madrid y Atlético han hecho más goles en Liga que los gerundenses, un aviso a navegantes para la defensa azulgrana.

El Girona aterrizará en el Camp Nou con el subidón de la victoria provocada en el otro derbi frente al Espanyol, un rival directo, y con la misión de que no le pesen las numerosas bajas con las que cuenta Míchel para perfilar el once. No estarán por lesión Yangel Herrera, Kebé y Joel Roca y tampoco por sanción Reinier. Además, Callens, Borja y Aleix García han atravesado por problemas físicos durante la semana y serán duda hasta última hora para un partido previo a dos enfrentamientos clave para el Girona ante el Elche y el Real Valladolid.

Alineaciones probables

FC Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Araujo, Marcos Alonso, Jordi Alba, Busquets, Kessié, Gavi, Ferran Torres, Lewandowski y Ansu Fati.

Girona: Gazzaniga, Arnau, Bueno, David López, Javi Hernández, Romeu, Tsygankov, Iván Martín, Toni Villa, Valentín y Castellanos.

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (Comité valenciano).

Hora y estadio: 21:00h. Camp Nou.

Televisión: DAZN.