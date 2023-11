El Barça, obligado a salir del bloqueo ante el Alavés

El Barça buscará este domingo salir del bloqueo. El conjunto que dirige Xavi Hernández se mide al Alavés en el Estadio Lluis Companys con la mente puesta en lograr tres puntos que le permitan reaccionar tras los tropiezos ante Real Madrid y Shakhtar Donetsk en los últimos tres partidos y recortar distancias con la cabeza de la clasificación. Una victoria significaría recuperar las buenas sensaciones antes del parón de selecciones, mientras que una derrota podría desatar la caja de los truenos.

«Yo he vivido aquí unas crisis terribles y esto no lo es. Creo que el bloqueo viene porque no estamos ordenados en el campo como antes, por eso creo que es más un problema futbolístico que mental. La actitud no ha fallado nunca, pero hemos de trabajar la posición y ser más pulcros que nunca en el modelo», aseguró Xavi en la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra el Alavés. El técnico de Tarrasa volvió a ser crítico con el rendimiento de los suyos en los últimos partidos, pero no quiso salirse del estilo que siempre ha llevado en su ADN, el «jugar bien, ser superiores al rival y dominar el partido».

Con esa idea saldrá el Barça este domingo con el objetivo de huir del bloqueo que el equipo inició en la segunda parte ante el Real Madrid. Ese día el cañonazo de Bellingham nubló la vista a los azulgrana y desde ese momento las sensaciones han sido contradictorias. Los de Ancelotti se llevaron los tres puntos, la Real Sociedad monopolizó el juego una semana después y ante el Shakhtar se pudo ver la versión más gris de los de Xavi. Ante el equipo ucraniano no salió nada y esa imagen es la que quieren desterrar los azulgrana cuanto antes delante de su afición y con el parón de selecciones como trasfondo.

Y es que llegar al parón con buenas sensaciones es fundamental y para ello Xavi podrá contar con todos sus futbolistas a excepción de los lesionados Frenkie De Jong y Sergi Roberto. El neerlandés ya está en la fase final de su recuperación pero en el club no quiere correr riesgos y se espera su reaparición para el partido ante el Rayo. Su ausencia condicionará un once en el que no habrá experimentos. El Barça necesita ganar sí o sí y Xavi pondrá en liza una alineación en la que Araujo podría tener descanso tras atravesar problemas físicos, en la que Pedri podría ser titular en la medular junto a Gündogan y Gavi y en la que en ataque Lamine Yamal podría acompañar a Joao Félix y Lewandowski.

Un rival recuperado

Enfrente estará un equipo irregular que esta temporada ha dado una de cal y una de arena, pero que llegará al Lluis Companys con la moral por las nubes después de imponerse en casa a un rival directo como el Almería. Los pupilos de Luis García dieron un paso al frente la pasada semana, dejaron atrás una racha de siete partidos seguidos sin ganar y abrieron algo de brecha con los puestos de descenso. Para dar un paso más, su técnico podrá contar con todos sus futbolistas a excepción de los lesionados Benavidez, Sedlar y Giuliano Simeone, lesionado de larga duración durante la pretemporada.

Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen, Cancelo, Koundé, Iñigo Martínez; Balde, Gündogan, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Joao Félix y Lewandowski.

Alavés: Sivera, Gorosabel, Abqar, Rafa Marín, Javi López, Guevara, Guridi, Antonio Blanco, Hagi, Kike García y Rioja.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer. (Comité Balear)

Estadio y horario: Lluis Companys 16:15 / Movistar LaLiga