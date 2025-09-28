Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Militao se interesa por el estado físico de Carvajal en un lance del derbi celebrado el sábado. Javier Soriano (Afp)
Análisis

Las bajas de Carvajal y Militao agudizan las penas del Real Madrid

El lateral estará un mes alejado de los terrenos de juego por una dolencia en el sóleo y el central tampoco viaja a Almaty para recuperarse del golpe que sufrió en el derbi

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 15:43

Como a perro flaco todo son pulgas, al Real Madrid se le sumaron nuevos problemas este domingo que vienen a agudizar las penas que le ... provocó al conjunto de Xabi Alonso la estrepitosa derrota que sufrió el sábado a manos del Atlético en un derbi para la historia celebrado en el Metropolitano. Por si fuera poca humillación el 5-2 encajado frente a su gran rival de la capital de España en un partido que vino a demostrar que el proyecto del preparador guipuzcoano aún está tierno para ofrecer las garantías esperadas en citas de altos vuelos, los blancos pusieron rumbo a Kazajistán con la defensa en cuadro a consecuencia de la lesión que sufrió Dani Carvajal en el feudo rojiblanco y el golpe que recibió Éder Militao en una pugna con Alexander Sorloth y que obligó al central a quedarse en casa por precaución.

