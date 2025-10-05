El Atlético no sabe ganar sin el abrigo del Metropolitano

Javier Varela Domingo, 5 de octubre 2025, 22:00 | Actualizado 22:08h. Comenta Compartir

El Atlético cortó su racha de victorias el primer día que volvió a jugar lejos del Metropolitano. No termina de encontrar el camino del triunfo fuera de casa. Y eso que volvió a ponerse por delante en el marcador a las primeras de cambio. pero Lenglet fue expulsado por dos agarrones y condenó a su equipo a llevar a cabo un ejercicio de resistencia. Ya no es el fuerte de este Atlético, que vio cómo Iago Aspas, en el primer balón que tocó, ponía las tablas en el marcador para repartir un punto que no le sirve a ninguno. El Atlético se aleja de los puestos de cabeza y el Celta sigue sin ganar en esta Liga.

El partido empezó eléctrico, con una ocasión clara del Celta a los 90 segundos. Un gran centro de Jutglà desde la banda lo mandó fuera Borja Iglesias ante la sorpresa de todos. Respondió el Atlético y encontró muy pronto el camino del gol para volver a ponerse, como en todos los partidos de esta Liga, por delante en el marcador. Un escenario conocido para los de Simeone. Una transición fulgurante iniciada por Griezmann en la medular con un exquisito pase con la zurda, que habilitó a un Pablo Barrios que se plantó solo ante Radu. Quiso ser generoso y dio un pase a Julián Álvarez para empujar a la red, pero fue Starfelt el que lo hizo en su intento por despejar. Mala suerte para el Celta y buena para los rojiblancos, que muy pronto ponían el partido de cara.

El gol permitió al Atlético seguir con una presión alta y un buen empleo colectivo que complicaba la salida de balón de un Celta muy previsible que apenas inquietaba a Oblak, salvo por balones aéreos a un Borja Iglesias que remataba todos, pero sin acierto. Los rojiblancos salían tocando, con precisión, velocidad y sin precipitarse, pero sin apenas peligro. El Celta se recompuso y se hizo con el balón y los de Simeone parecieron tomarse un respiro y plegaron líneas a la espera de robar y salir rápido.

Celta Radu, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Carreira (Ilaix Moriba, min. 84), Damián, Fran Beltrán (Hugo Álvarez, min. 55), Mingueza, Jutglà (Bryan Zaragoza, min.63), Borja Iglesias (Pablo Durán, min. 84),y Swedberg (Iago Aspas, min.63). 1 - 1 Atlético Oblak, Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Giuliano (Nahuel Molina, min. 81), Barrios, Koke (Gallagher, min. 76, Nico Gonzalez, Julián Alvarez (Sorloth, min. 81) y Griezmann (Javi Galán, min. 46, Álex Baena, min. 76). Goles: 0-1: min. 6, Starfelt, en propia puerta. 1-1: min. 68, Iago Aspas

Árbitro: César Soto Grado (Comité riojano). Amonestó a Borja Iglesias, Álex Baena. Expulsó a Lenglet por doble amarilla.

Incidencias: Partido correspondiente a la 8ª jornada de Liga y disputado en el estadio de Balaídos.



En uno de esos arreones tuvo el segundo en las botas de Hancko, que disparó tras un perfecto pase de Griezmann para permitir lucirse a Radu. El rechazo no lo supo aprovechar Julián Álvarez ante una maraña de piernas celestes. Nico González mandó el balón al Atlántico tras un perfecto pase de Koke cuando lo más sencillo parecía colocarlo entre los tres palos. Los últimos minutos desmostraron que el fútbol es un deporte de aciertos y errores. Y Lenglet cometió un error grosero en una acción sin peligro e intrascendente que le costó la segunda amarilla , dejar a su equipo con diez y cambiar el escenario del partido al borde del descanso. Borja Iglesias tuvo dos claras y en ambas se topó con el mismo hombre: Jan Oblak.

Recompuso Simeone el equipo con la entrada de Javi Galán por Griezmann y planteó una segunda parte con la misma idea de presionar arriba y jugar con calma con el balón esperando una oportunidad para herir al rival. El Celta, en cambio, seguía con un juego previsible sin ser capaz de encontrar un hueco por donde hincar el diente a los rojiblancos. Claudio Giráldez puso toda la carne en el asador con la entrada de Bryan Zaragoza e Iago Aspas, que igualaba a Manolo como el futbolistas con más partidos oficiales con el Celta (533).

Y fue mano de santo para los vigueses porque marcó el empate en el primer remate que tuvo tras una buena jugada celeste que de primeras salvó Oblak -tras remate de Borja Iglesias- pero el rechazo lo aprovechó el capitán para celebrar su onomástica de partidos con gol. Simeone le dio la vuelta al equipo como un calcetín buscando evitar el sufrimiento previsible en los minutos restantes. El Celta tenía el balón y apretaba, pero fue incapaz de encontrar el gol que le diera la primera victoria liguera.