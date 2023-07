Archivada la denuncia de Baena a Valverde

Al no considerar probados los hechos, el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid ha archivado la denuncia interpuesta por Álex Baena contra Fede Valverde por una supuesta agresión en el aparcamiento del estadio Santiago Bernabéu, ocurrida tras el partido de Liga que enfrentó al Real Madrid con el Villarreal.

Según se desprende de la resolución, Baena no fue congruente en su declaración, que no concuerda con los vídeos que el club blanco aportó a la Policía. Entre otras cosas, el jugador del Villarreal situó en su denuncia a Álvaro Odriozola junto a Fede Valverde y las cámaras del Bernabéu demuestran que no fue así.

Aunque en los tribunales ordinarios se haya sobreseído este caso por un supuesto delito leve de lesiones, por la vía deportiva el juez instructor ha propuesto al Comité de Competición cinco partidos de sanción para el centrocampista uruguayo, cuatro por la agresión y uno más al considerar como una circunstancia agravante el hecho de que el puñetazo de Valverde tuviera lugar ya en frío, tras la ducha de rigor, y en el estacionamiento.

Además de recurrir, el Real Madrid quiere recusar al magistrado Juan Antonio Landaberea porque cuestiona su imparcialidad. Según fuentes del club blanco, Baena faltó a la verdad en la denuncia y también en la versión que ofreció al Villarreal. En su escrito, el Submarino Amarillo afirmó que Valverde había reconocido la agresión ante la Policía, cuando según la versión merengue el uruguayo siempre dijo que no había pasado nada. El puñetazo de Valverde también fue desmentido por su compañero Odriozola, quien se refirió a una trifulca «verbal».