Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Huijsen, tras ver la roja el pasado sábado en Anoeta. Afp

Apelación mantiene la sanción a Huijsen, que estalla: «Buena imagen para el fútbol español»

El central del Real Madrid reaccionó tras la decisión de mantener su partido de suspensión que cumplirá contra el Espanyol: «Se admite el error pero sigo sancionado«

C. P. S.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:11

Dean Huijsen se perderá el partido del próximo sábado ante el Espanyol. El defensa del Real Madrid fue expulsado ante la Real Sociedad en la última jornada por roja directa tras un agarrón a Oyarzabal que el colegiado Gil Manzano interpretó como ocasión manifiesta de gol.

El martes, el Comité Técnico de Árbitros, a través de su 'Tiempo de Revisión' confirmó que la acción debió sancionarse como ataque prometedor y conllevar sólo una amarilla. Sin embargo, el CTA aclaró que el VAR había actuado de forma correcta al no intervenir por ser una jugada calificada como gris.

El Real Madrid presentó alegaciones previas a la sanción inicial de Disciplina, que le había impuesto un partido a Huijsen. Posteriormente incluyó en el recurso a Apelación el vídeo de 'Tiempo de Revisión' para hacer ver que era incoherente, según el equipo blanco, que el CTA admitiera que no el central debió ser expulsado, pero que aun así siguiera recibiendo una sanción que le impediría jugar ante el Espanyol, además de los minutos que no jugó en Anoeta.

Sin embargo, Apelación no ha considerado que haya un fallo en el acta y ha mantenido el partido de sanción a Huijsen, lo que ha provocado una reacción irónica del central en redes sociales. El jugador ha enumerado una serie de hechos «1. Gil Manzano expulsado injustamente a Huijsen. 2. El VAR no entra y lo permite. 3. El Real Madrid juega con uno menos 2/3 del partido. 4. El CTA reconoce el error. 5. El CTA sanciona, una vez reconocido el error, con otro partido a Huijsen». Y añade una conclusión: «Se admite el error pero sigo sancionado, buena imagen para el fútbol español».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fuertes lluvias sorprenden en medio de la calima a Fontanales
  2. 2 Una colisión de tres vehículos a la altura de La Pardilla colapsa el tráfico en la GC-1
  3. 3 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  4. 4 Sin clases presenciales por el calor: primeros centros en activar el protocolo educativo de Canarias
  5. 5 «No puede ser casualidad que Xi Jinping haya visitado Canarias tres veces»
  6. 6 Laly Rodríguez se atrinchera en la Valentina: «Voy a defender mi propiedad»
  7. 7 Luces y sombras en el primer día de obras en el recinto ferial de Arucas
  8. 8 «Los ojos de mi novia eran el 70% de la cura y yo creo que ha tenido un 80 o 90% de culpa de que yo me haya curado»
  9. 9 Una mujer, a juicio por llegar a Lanzarote con droga valorada en 85.000 euros en su equipaje de mano
  10. 10 La calima deja puntos marcados como «insalubres»: lo que respiran los canarios esta semana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Apelación mantiene la sanción a Huijsen, que estalla: «Buena imagen para el fútbol español»

Apelación mantiene la sanción a Huijsen, que estalla: «Buena imagen para el fútbol español»