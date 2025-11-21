Antiviolencia propone cerrar un mes Mendizorroza por la promoción de un grupo ultra Esgrime que el Alavés no ha retirado murales, grafitis y pegatinas de la peña Iraultza 1921 tras un aviso previo

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto sancionar al Deportivo Alavés con una multa de 60.001 euros y la clausura de su estadio durante un mes por el apoyo del club a aficionados radicales.

El Estadio de Mendizorroza cuenta con murales, grafitis y pegatinas de promoción del grupo ultra Iraultza 1921 en su fachada exterior. La Comisión Antiviolencia recabó informes de seguridad y, en su reunión del pasado 28 de octubre, ya propuso una multa de 40.000 euros por la exhibición de estos dibujos.

Sin embargo, los murales no fueron retirados. Sobre ellos se colocaron unos folios de color rojo formando un aspa y unos carteles con la leyenda: «Censurado por el coordinador de la Ertzaintza». Antiviolencia recuerda que la ley prohíbe expresamente dar «promoción o apoyo» a grupos de seguidores radicales y considera que las medidas adoptadas no tapan los murales.

Por otra parte, este organismo ha propuesto una multa de 75.000 euros a Osasuna por una infracción muy grave durante el encuentro contra el Oviedo, jugado en la capital asturiana el pasado 3 de noviembre. El equipo navarro envío al club local un listado con aficionados que se desplazarían hasta la capital del Principado para asistir al encuentro. Entre ellos, había un seguidor sobre el que pesaba una prohibición de acceso a recintos deportivos.

Además, la Policía Nacional pudo comprobar que el hincha seguía constando como abonado del Osasuna. Sobre este particular, la normativa estipula que «Los clubes y las personas responsables de la organización de espectáculos deportivos deberán privar de la condición de socio, asociado o abonado a las personas que sean sancionadas con la prohibición de acceso a recintos deportivos».

Por otra parte, Antiviolencia ha propuesto para sanción a un grupo de manifestantes identificados por la Guardia Civil durante las últimas etapas de la pasada Vuelta a España. Se han propuesto sanciones de 3.000 euros por protestas que obligaron a alterar el recorrido de la prueba ciclista.

Por último, ha acordado declarar partidos de alto riesgo el derbi partido Betis-Utrecht del próximo 27 de noviembre, correspondiente a la quinta jornada de la Liga Europa, y también el derbi sevillano de tres días después en el estadio Sánchez Pizjuán.