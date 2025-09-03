Un año de prisión al hincha del Espanyol que insultó e hizo gestos racistas a Iñaki Williams

La sección sexta de la Audiencia de Barcelona ha condenado a un hincha del Espanyol a un año de cárcel por insultar y hacer gestos ... racistas al futbolista Iñaki Williams, del Athletic, en el estadio de Cornellà-El Prat, en enero de 2020.

Este martes se ha celebrado un juicio de conformidad, después de que las partes, el acusado y la Fiscalía, llegaran a un acuerdo. El hincha 'perico' ha admitido los hechos y ha aceptado una condena de un año de prisión, una multa de 1.080 euros, pena de inhabilitación y prohibición de acceso a campos de fútbol durante 3 años. La Fiscalía reclamaba dos años de cárcel y una sanción de 5.400 euros y prohibición de entrar a los estadios de cinco años. La Liga, que fue quien denunció al aficionado blanquiazul, pedía la misma pena que el Ministerio Público. Fue la primera querella por este motivo en el fútbol español. El acusado fue identificado tras examinar las imágenes de seguridad del estadio.

Los hechos ocurrieron durante el transcurso del partido celebrado el 25 de enero de 2020 entre el R.C.D. Espanyol y el Athletic Club. En el momento en que Williams fue sustituido, recibió insultos y gritos de carácter racista por parte de varios seguidores. El acusado gritó «Uh, uh, uh, uh», imitando a un gorila. En su declaración ante el juez, el delantero rojiblanco afirmó que se sintió «humillado» e «indignado» con los gritos racistas. Según la fiscalía, el hincha «obró con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador». En un primer momento, fueron identificados tres hinchas, uno de ellos menor de edad.

El tribunal, una vez las partes han llegado a un acuerdo, ha dictado sentencia in voce y ha condenado al acusado a 1 año de prisión por un delito contra el ejercicio de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas y contra la integridad moral.

Además, el tribunal también ha impuesto una multa de 6 meses con una cuota de 6 euros diarios, una pena de inhabilitación para profesión u oficio educativo en el ámbito docente y/o deportivo por un tiempo de 5 años y la prohibición de acceder a estadios de fútbol de cualquier categoría por un tiempo de 3 años. La sentencia ha sido declarada firme.