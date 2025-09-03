Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Iñaki Williams, jugador del Athletic Reuters

Un año de prisión al hincha del Espanyol que insultó e hizo gestos racistas a Iñaki Williams

Las partes han llegado a un acuerdo antes del juicio

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:50

La sección sexta de la Audiencia de Barcelona ha condenado a un hincha del Espanyol a un año de cárcel por insultar y hacer gestos ... racistas al futbolista Iñaki Williams, del Athletic, en el estadio de Cornellà-El Prat, en enero de 2020.

Este contenido es exclusivo para registrados

