Ancelotti respalda a Lunin en un momento crítico sin Courtois

Espera nada menos que el Athletic en San Mamés, todo un clásico de la Liga, y no son buenas las sensaciones del Real Madrid. La pretemporada fue irregular, Con debilidad defensiva y falta de gol, el entorno está distraído a vueltas con el futuro de Kylian Mbappé y a solo dos días del estreno se produjo la grave lesión de rodilla de Thibaut Courtois que todo lo trastoca.

Mientras en los despachos del club blanco se busca un recambio para el portero belga, que realmente no lo tiene en el mercado porque probablemente es el mejor del mundo, el técnico Carlo Ancelotti tiró de experiencia y en esta situación delicada trató de enviar mensajes de pleno respaldo al ucraniano Lunin, pese a que durante la gira estadounidense tuvo un encontronazo con el preparador de guardametas.

¿Qué se le pasó por la cabeza cuando conoció la mala noticia de Courtois? «Que Lunin iba a jugar. Hay que mirar adelante. Nunca me preocupo de los que no pueden estar en un partido, quisimos transmitirle confianza a Lunin» afirmó Ancelotti, siempre positivo. «Anímicamente estamos tristes porque es una lesión de un jugador importante, pero estas cosas pasan en el fútbol. Le deseamos una pronta recuperación y le damos toda la confianza del mundo a Lunin, que es un gran portero. En la pretemporada lo hizo bien. Pensamos que es un talento. Lo que le falta es lo que le falta a todos, la experiencia, pero la tomará partido a partido», añadió Carletto.

«Si viene otro portero, el titular es Lunin», enfatizó el italiano, que nunca pierde el buen humor. Al preguntarle qué tipo de guardameta le gustan, su respuesta provocó risas propias y de los periodistas. «Que pare con la mano. Es lo que le pido a los porteros. Con los pies, mejor un delantero que acierte».

Referente a la portería, Yassine Bono, por delante de otros nombres en boca de todos como De Gea, Kepa Arrizabalaga, David Soria o Keylor Navas, se ha convertido en el principal objetivo para cubrir la baja de Courtois, que puede perderse toda la temporada. Pero su fichaje presenta un par de inconvenientes. Primero, negociar con el siempre duro Sevilla, que pide un mínimo de 20-25 millones de euros por el portero marroquí, que en los últimos tiempos había desechado ofertas económicamente muy jugosas de Arabia Saudí y también flirteó con el Bayern. Además, resulta que entre enero y febrero de 2024 se disputará la Copa África de Naciones, Bono es fijo con los Leones del Atlas y podría perderse hasta 13 partidos oficiales con el Madrid.

Sin hablar de jugadores que no están en la plantilla, el nombre de Mbappé sobrevuela la salida a escena del Madrid. Ancelotti, al menos de cara a la galería, dice que no le preocupa la falta de un '9' porque Joselu partirá como suplente. «Hemos creado muchas ocasiones y metido goles en pretemporada Ha faltado acierto, el delantero aún no tiene frescura en verano, pero arriba estamos muy bien, tenemos opciones. Joselu es muy bueno en área y Brahim entre líneas puede dar soluciones». Confiesa que peor estuvieron en defensa, pero más por cuestiones de «sacrificio y »falta de concentración« que por calidad de los zagueros.

Sin Benzema y sin Courtois, al Real Madrid solo le queda Vinicius como tercer jugador determinante, suponiendo que Kroos y Modric ya no están para exigirles máximo rendimiento en todos los partidos. En relación con el brasileño, dos asuntos. El de su nueva ubicación en el campo, más por dentro en el 4-4-2 que de extremo, y el de los polémicos cánticos racistas.

Sobre el sistema, avanzó Ancelotti que el rombo que ha empleado en verano para sacar el mejor rendimiento de Bellingham en el vértice ofensivo no será fijo, ya que también empleará el 4-2-3-1, con dos pivotes por delante de la defensa, o el 4-3-3 que solía utilizar el curso pasado. sobre los insultos, por un lado entiende el preparador de Reggiolo que el descanso le habrá venido también a todos y por otro insiste en aplicar el protocolo. «Es claro, si el árbitro escucha insultos tiene que parar el partido. Espero que no pase, pero puede pasar. Él, Vini, está bien», zanjó.

Con Arda Güler fuera de combate por una lesión de menisco de la que será intervenido, las miradas de este Madrid se centran en el inglés Jude Bellingham, una de las grandes sensaciones del verano aunque en el clásico estuvo bastante apagado. Sostiene Ancelotti que el ex del Dortmund puede jugar de interior e incluso retrasar su posición, pero que donde mejor rinde es como enganche o mediapunta.