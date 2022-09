Ancelotti: «No me cuesta convencer a Kroos y Modric porque son inteligentes»

Carlo Ancelotti quedó satisfecho con la victoria del Real Madrid frente al Betis, que sitúa a los blancos como líderes en solitario de la Liga. El técnico italiano, que igualó los 133 triunfos de Vicente del Bosque al frente del Real Madrid como el tercer entrenador que más partidos ha decantado en su favor a lo largo de la historia del equipo de Chamartín, volvió a aplicar con éxito las rotaciones, dando descanso de inicio a jugadores como Kroos o Valverde, y dosificando luego los minutos de titulares como Modric. Algo que se está convirtiendo en una constante en lo que va de curso y que no causa ningún tipo de problemas gracias al diestro manejo del vestuario que aplica el preparador de Reggiolo. «No me cuesta nada convencer a Kroos y Modric porque son inteligentes y humildes. Ellos saben que son importantes aunque no jueguen. Gestionarlos es la cosa más sencilla que he tenido en mi carrera», aseguró.

El transalpino celebró el partido que hizo su equipo con la pelota, aunque reconoció que tuvieron dificultades en algunas fases por la calidad del Betis. «Hemos empezado bien la temporada, pero el partido ha sido difícil. Hemos tenido problemas en la recuperación porque ellos lo manejan bien. Pero con el balón hemos estado bien, nos ha faltado último pase o tiro. No ha sido un partido tan sencillo porque el Betis juega muy bien el fútbol, esto ya se sabía de antes», aseveró.

Incidió en que, pese al pleno de victorias cosechado en las cuatro primeras jornadas, el Real Madrid debe mejorar en fase defensiva, puesto que ha concedido tantos en todos los partidos del campeonato que ha disputado hasta la fecha. «Tenemos que tener en cuenta los goles encajados, el de hoy ha sido un error bastante grave, nos han cogido poco atentos en un saque de banda. Estas pequeñas situaciones las tenemos que mejorar, eso es cierto», admitió.

Aplausos para Vinicius y Rodrygo

Ensalzó la actuación de Vinicius y Rodrygo, autores de los dos tantos en el primer partido celebrado esta temporada en el Santiago Bernabéu. «El Betis defiende muy bien y queríamos buscar por fuera, el uno contra uno, porque sus extremos no repliegan en defensa. Vini en la primera parte lo ha hecho bien, y Rodrygo entre líneas les ha creado problemas», dijo sobre la dupla de brasileños. Tuvo una mención especial para el paulista, del que ya adelantó que tendría un papel más importante durante esta campaña. «Es un delantero especial para mí, porque puede jugar en todas las posiciones. Rápido, listo sin balón, eficaz en el uno contra uno. Su aprendizaje ha terminado y ahora es jugador a todos los efectos del Real Madrid», subrayó.

Se refirió, además, a la situación de Asensio y Hazard, en el vagón de cola en cuanto a minutos durante las cuatro primeras jornadas. Ni el balear ni el belga saltaron al tapete del Bernabéu, algo que Ancelotti atribuyó a la evolución del partido frente al Betis. «Sé que puedo contar con ellos y eso es suficiente. No sé cuántos minutos van a jugar. He hecho cambios para meter más energía y luego a Rüdiger para ser más fuertes en el balón aéreo. Con 1-1 metí a Kroos y Ceballos para tener más calidad. Con 2-1 no necesitaba meter a Hazard y Asensio», acotó.