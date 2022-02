Ancelotti: «Estamos intentando presionar más arriba»

Carlo Ancelotti perfila cambios en el planteamiento que hasta ahora ha venido empleando el Real Madrid. «Estamos intentando ser más intensos, agresivos, presionar más arriba. Veo que el equipo lo puede hacer», incidió el técnico italiano en la previa del partido que medirá a los blancos con el Rayo en Vallecas, correspondiente a la vigesimosexta jornada de Liga. «Esta temporada empezamos sin un sistema muy claro. A veces defendimos con un 4-4-2 y tras la derrota contra el Espanyol hemos intentado defender con un bloque bajo. Nos salió bien, pero después nos ha costado más disfrutar de la contra. Estamos pensando en utilizar un bloque más alto, presionar más arriba para tener el control cuando no tenemos el balón», insistió.

Las críticas recibidas tras la derrota sufrida ante el PSG en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones parecen haber calado en Ancelotti, que desea que su equipo sea más protagonista con el balón, aunque sin renunciar a la contra, escenario que considera ideal para maximizar las virtudes de sus atacantes. La victoria del pasado fin de semana frente al Alavés ha calmado las aguas y el transalpino afronta los cuatro últimos meses de competición con confianza. «Soy optimista. Tenemos que evaluar lo que pasa. Hemos dicho que no hemos tenido un buen periodo después de la Supercopa. Hemos sufrido un poco por muchas razones, pero estamos mejor. El partido ante el Alavés ha dado buenas sensaciones, con una buena reacción en la segunda parte», aseveró.

Carletto vaticinó «un partido difícil» ante el Rayo, un equipo que «lo ha hecho muy bien, sobre todo en casa». En él no estará Bale que, según confirmó el técnico, ha sufrido pequeñas molestias en los últimos días. «Mañana Bale no va a jugar porque, como Alaba, ha tenido una sobrecarga esta semana», reveló.

Dos finales antes del PSG

El del Rayo es el primero de los dos encuentros que tendrán que disputar los blancos antes de recibir al PSG en un choque sin red en el que no podrá contar con Casemiro ni con Mendy, sancionados por acumulación de amarillas. Pero Ancelotti no quiere ni oír hablar de ensayos de cara al enfrentamiento con el cuadro parisino porque, como recordó, es esencial no fallar en el campeonato doméstico. «Es una idea que se puede utilizar si tuviéramos partidos amistosos, pero antes del PSG tenemos dos finales. Ganar en Vallecas y ganar contra la Real Sociedad significaría mucho para la Liga y voy a meter el mejor equipo. Un jugador que puede reemplazar a Casemiro es Kroos y no necesita acostumbrarse a esta posición porque lo ha hecho muchas veces», respondió cuando le cuestionaron por la posibilidad de emplear esos dos duelos ligueros como banco de pruebas para la Champions.

Invasión de Rusia a Ucrania «Mi abuelo hizo la Primera Guerra Mundial y mi padre la Segunda y me han contado muchas cosas. Es un horror»

Se refirió Ancelotti a la mejoría experimentada por el Barça, a quien no descarta en la Liga. «He visto todos los partidos. Lo ha hecho muy bien porque no es fácil ganar en Nápoles. Ha hecho un partido muy completo. El Barcelona siempre es un equipo que puede luchar por la Liga. Tienen desventaja pero lo están haciendo muy bien», comentó un técnico que, dijo, no se jugaría una cena a que el Real Madrid va a ser campeón. «Yo no apuesto, no tiene sentido. Lo estamos haciendo bien en la Liga y tenemos que seguir», explicó.

Habló por último del conflicto entre Rusia y Ucrania, que tiene un afectado directo en la plantilla del Real Madrid como es Andriy Lunin, nacido en el país que ha sido invadido por las tropas de Vladímir Putin. «He hablado con Lunin y también lo ha hecho el presidente para mostrarle nuestro cariño. Es un momento difícil para él. La guerra es un horror. Lo único que podemos hacer es estar cerca y mostrarle nuestro cariño», subrayó Ancelotti, que expresó su estupefacción por la situación internacional. «Es muy raro que en 2022 pueda pasar esto, pero está pasando. Nuestra vida va a cambiar. Ojalá se pueda solucionar pronto. Mi abuelo hizo la Primera Guerra Mundial y mi padre la Segunda y me han contado muchas cosas. Es un horror», abundó.