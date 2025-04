Ancelotti: «Si quieres látigo, mejor fichar a otro entrenador»

Ignacio Tylko Madrid Martes, 22 de abril 2025, 12:35 Comenta Compartir

Salvo una cuestión al principio relacionada con el Getafe, al que definió como un equipo «intenso, muy bien organizado, fuerte y con las ideas claras» y un par de ellas acerca de la final de Copa del sábado ante el Barça, la comparecencia previa de Carlo Ancelotti estuvo marcada sobre su futuro. Aunque siempre insistió en que no hablará de ese asunto hasta final de temporada, se especula incluso con la posibilidad de que ya no entrene al Real Madrid en el Mundial de Clubes, el italiano dejó grandes reflexiones más allá de confirmar que Mbappé y Mendy no están listos para el Coliseum, pero sí para ese clásico de La Cartuja.

¿Podría seguir si gana la Copa y la Liga?, se le preguntó al italiano. «En el fútbol todo es posible. A mí no me sorprende absolutamente nada de lo que pueda pasar». Dicho esto, se le insistió en si le gustaría disponer de un año más para desquitarse. «No tengo ninguna revancha contra nadie ni contra nada. Me encanta este banquillo, tanto en la primera etapa como en esta segunda. Si un día termina, agradecer, quitarme el sombrero y nada más», respondió con elegancia. ¿Está planificando la próxima temporada? «No, pero en este club nunca lo hemos hecho hasta que terminan», zanjó.

Carletto asume la situación, pero la analiza desde la experiencia que ya relató en su libro 'Liderazgo tranquilo'. «Estoy muy bien porque el club es consciente de que ha sido un año más complicado que el pasado y juntos intentamos resolver las dificultades. La luna de miel sigue y estoy muy contento y feliz. Con mucha presión, pero siempre es así en estos momentos de la temporada porque se acerca el final y ves el éxito muy cerca. El estrés es gasolina para mí, no me molesta, me da más energía para pensar más las cosas. Hasta que me levanto por la mañana todo va bien», subrayó, sarcástico y sonriente.

Aprovechó una pregunta sobre si cambiaría algo en el trato a sus jugadores si estuviera en pretemporada para reafirmarse en su filosofía. «Me lo han preguntado muchas veces. Siempre que hay problemas me dicen que tengo demasiado mano izquierda. Yo intento manejar la relación con las personas por lo que soy. Me gusta una relación abierta, al mismo nivel, y para eso es fundamental tener respeto y ser respetado. Soy de mano izquierda porque nadie ha tenido conmigo mano derecha, ni mi padre, ni mis entrenadores, ni los profesores. Claro que me enfado, pero no soy capaz de utilizar la fusta o el látigo. Si tú quieres látigo, mejor fichar a otro entrenador».

Recuperar el equilibrio

Ancelotti asume su «responsabilidad por algunos errores cometidos», pero deja claro que «la evaluación hay que hacerla al final de temporada y quedan dos títulos en juego, sin contar el Mundial». «La única duda que no tenemos es que esos dos trofeos pasan por ganar al Barcelona y tenemos confianza en que lo podemos lograr. Para ello hay que cambiar algo, pero lo vamos a hacer», apostilló.

Echando la mirada atrás, el preparador de Reggiolo cree que el Real Madrid ha sufrido este ejercicio «un problema evidente», o más bien dos: la pérdida atrás de «dos jugadores fundamentales, difíciles de reemplazar», como Carvajal y Militao, y las «dificultadas para encontrar el equilibrio», virtud que considera clave para poder terminar bien. No lo dijo abiertamente, pero a nadie escapa que ese desorganización está motivada en gran parte por la presencia arriba de los cuatro fantásticos.