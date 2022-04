Jornada 33 Ancelotti: «Estamos muy cerca, pero todavía no se ha acabado» Pese a la holgada renta de su equipo, el técnico del Real Madrid no se siente aún campeón de Liga y prefiere ir partido a partido

Carlo Ancelotti es alérgico a la euforia que se ha instalado en buena parte del madridismo. Pese a la holgada renta de quince puntos que tiene su equipo sobre sus inmediatos perseguidores, el técnico del Real Madrid no se siente aún campeón de Liga y prefiere ir partido a partido. «Estamos muy cerca, lo estamos haciendo bien, pero todavía no se ha acabado. Mañana tenemos una gran oportunidad de acercarnos más ganando», explicó en la previa del choque que medirá a los blancos con Osasuna el miércoles en El Sadar.

El preparador italiano aseguró que no ha cambiado el discurso a sus futbolistas. «El mismo mensaje de todos los partidos. Estamos cerca de ganar la Liga, pero todavía tenemos partidos que jugar. Mañana es un partido en un campo muy difícil y vamos a intentar ganarlo para acercarnos más al título», señaló antes de remarcar que no quiere hacer ningún tipo de cábalas. «La cuenta que hacemos es bastante simple: hacer tres puntos contra Osasuna y después tres puntos contra el Espanyol. Si necesitamos más, tres contra el Atlético. No necesito ser matemático, me gusta más la historia», apuntó.

¿Qué le hace más ilusión, ganar la Liga o la Champions?, le preguntaron. «Las dos me hacen ilusión», respondió un técnico que no tiene problemas en que le hablen de flor o magia. «La magia la tiene este estadio, este club. Tiene algo especial. La suerte es una calidad. Si me dicen, tienes suerte, tengo una calidad más. Napoleón decía que prefería a los generales con suerte, mejor que con calidad», recordó.

De llevar a buen puerto las dos competiciones en las que sigue inmerso el Real Madrid, Ancelotti se convertiría en el primer técnico que levanta cuatro veces la 'orejona' y también en el primero capaz de conquistar las cinco grandes ligas. ¿Qué es más difícil?, le inquirieron. «No lo sé. Tengo que evaluar mi carrera futbolística. Ganar es complicado, te cuesta mucho y solo no lo puedes hacer. Volvemos a la suerte que he tenido de entrenar a grandes clubes. Hay entrenadores que están haciendo un trabajo fantástico evitando el descenso. Yo tengo la suerte de entrenar a grandes clubes que me dan este tipo de oportunidades», replicó.

Descanso para Modric

Alabó la aportación de Rodrygo, determinante la última semana saliendo desde el banquillo, si bien destacó también la buena temporada de Marco Asensio, su competidor por el puesto en el extremo derecho del ataque. «Rodrygo está haciendo una buena temporada. Ha marcado la diferencia cuando ha entrado en los partidos, ha puesto calidad, energía y velocidad para el equipo. Marco lo ha hecho también muy bien, ha marcado muchos goles. Hemos disfrutado de la calidad de los dos», aseveró.

Adelantó que Modric no será de la partida ante Osasuna. «Modric está un poco cansado y le voy a dar descanso mañana», dijo del croata. Confirmó también la baja de Casemiro, que no entrenó este martes a causa de molestias musculares. «Casemiro tuvo un pequeño problema ayer en el entrenamiento, como Mariano y Jovic. Pero creo que los tres estarán disponibles contra el City», indicó. Descartó rotar a Benzema. «Cuando un jugador está bien no necesita descansar. Tiene una buena dinámica, está bien y mañana lo voy a meter», señaló sobre el delantero de Lyon.

Aseguró que Vinicius no está preocupado por su cifra goleadora. «No le veo obsesionado con marcar goles. Quiere ayudar al equipo. Lo hace desde el principio de la temporada, pero sigue haciéndolo. Marcar no es lo más importante». Y eludió por último el polémico negocio de Gerard Piqué a cuenta de la Supercopa de España. «De este asunto no quiero hablar», atajó.