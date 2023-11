Ancelotti confirma la nueva lesión de Arda Güler

Óscar Bellot Madrid Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Carlo Ancelotti confirmó que Arda Güler sufre una nueva lesión, pero aseguró que en el Real Madrid no existen dudas con el joven futbolista turco, al que transmitió «calma y tranquilidad» frente al cúmulo de adversidades que se le han presentado desde que se produjese su fichaje en verano, la última de las cuales es un problema en el cuádriceps derecho que le impidió ejercitarse este viernes con sus compañeros. «Antes del partido contra el Braga no parecía nada, pero le sigue molestando. No es una cosa seria pero el jugador está deprimido porque quiere jugar. Es un paso atrás, no es una recaída de la vieja lesión y tenemos el parón para recuperarlo mejor», dijo el técnico sobre el ex del Fenerbahçe, que ha sufrido tres percances físicos desde que aterrizó en Chamartín y aún no ha podido vestirse de corto.

«La primera lesión fue una rotura de menisco que ya tuvo el año pasado y no podía aguantar. Fue operado y, como muchas veces pasa, te cambia un poco la postura y puede pasar que tengas problemas musculares. Es lo que le ha pasado a Güler. Su futuro es el más lindo porque es un jugador de gran talento. El jugador está decepcionado pero es un pequeño problema muscular. Yo paré dos años cuando tenía 21 años y después mi carrera fue buena. El futuro de Güler no está en duda, es solo un momento», incidió el preparador del Real Madrid. «Es normal que el jugador esté afectado porque es nuevo y quiere aportar al equipo. Para un jugador lesionado siempre es difícil aguantar el momento. Es comprensible su tristeza y su enfado. Le damos todo el cariño del mundo. Nosotros no tenemos prisa porque el futuro de Güler está aquí y lo hará muy bien porque tiene un talento extraordinario», agregó el italiano en la previa del duelo que medirá el sábado a su equipo con el Valencia, correspondiente a la decimotercera jornada de Liga. «Tenemos que mantener la buena dinámica que estamos teniendo. Me gusta la manera de jugar del Valencia, que es un equipo muy dinámico y muy bien organizado. Tenemos que jugar bien para sacar puntos», apuntó el técnico del Real Madrid, que se mostró optimista sobre la presencia de Bellingham frente al cuadro que dirige Rubén Baraja. «Dice que se encuentra cómodo y hoy ha entrenando normalmente. Está disponible y si no pasa raro en las últimas horas creo que va a jugar», explicó Ancelotti de cara a un choque que se disputará bajo el recuerdo del episodio racista que sufrió Vinicius el pasado curso en la visita del Real Madrid a Mestalla. Ancelotti trató de quitar hierro al asunto. «No hemos hablado de este tema, sino del Valencia que es un equipo con intensidad», dijo el técnico del Real Madrid, que tampoco quiso entrar al trapo respecto a la carta que envió el Valencia a los aficionados que se desplazarán al Santiago Bernabéu para recordarles que todas las miradas se dirigirán hacia ellos. «Los aficionados tienen que venir con la máxima tranquilidad y disfrutar del partido, que va a ser bonito e intenso», se limitó a señalar Ancelotti. Carletto se mostró contento por el desempeño del Real Madrid en lo que va de curso, pero espera mayor regularidad de su equipo. «En algunos momentos hemos tenido un nivel muy bueno a nivel ofensivo y defensivo. Lo que intentas encontrar a lo largo de la temporada es la continuidad. No siempre hemos sido continuos, pero estoy bastante satisfecho de la actitud del equipo, que es buena. Hay que meter continuidad en todo lo que hacemos», analizó el preparador. Ajustes Destacó los ajustes que ha realizado en ese rombo que mostró ciertas carencias defensivas al comienzo de la temporada y que ha dado paso a un dibujo más ortodoxo que ha permitido ganar solidez al Real Madrid. «El sistema lo hemos cambiado. A nivel defensivo defendemos casi siempre con dos líneas de cuatro y en la pretemporada era un rombo muy claro. Ahora la posición de Bellingham es más por la izquierda. Nos ha dado frutos porque hemos tenido muchas porterías a cero. Con balón es la creatividad que tienen los jugadores. A veces empiezas a jugar con dos atrás, con tres… Es muy difícil definir un sistema sin balón, pero con balón es un claro 4-4-2» desgranó Ancelotti. Se refirió a la lesión de Kepa, que estará unas tres semanas de baja por una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha, lo que dará la oportunidad de seguir reivindicándose a Lunin, sobresaliente el miércoles en la Champions frente al Braga. «El debate en la portería está siempre. Cuando Kepa ha jugado lo ha hecho muy bien y cuando Lunin ha sido utilizado lo ha hecho muy bien. Tiene que haber competencia y después elegir», apuntó Carletto, feliz con las renovaciones de futbolistas como Vinicius, Rodrygo, Camavinga o Valverde pero parco, de nuevo, respecto a su propio futuro. «No tengo envidia de que renueven los jugadores del Real Madrid. Tenemos tiempo para hacer esto. El futuro de este club ya está escrito con estos jugadores. Renuevan porque estar aquí les gusta mucho», atajó el transalpino.