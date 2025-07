Almada: «Quiero pasar a formar parte de la historia del Atlético»

Ignacio Tylko Madrid Martes, 29 de julio 2025, 12:44 Comenta Compartir

Tras sus primeros días de duro trabajo a las órdenes del Cholo Simeone y el profe Luis Piñedo en Los Ángeles de San Rafael (Segovia), Thiago Almada disfrutó este martes de su presentación como jugador del Atlético hasta 2030 y expresó su deseo y ambición de «ganar muchas cosas con este club y pasar a formar parte de su historia».

Bonaerense de 24 años, muy familiar y de perfil bajo, tímido al micrófono pero desatado sobre el césped, llega para cubrir el puesto que deja vacante su amigo y compatriota Ángel Correa, fichado por los Tigres de México. El club rojiblanco ha invertido en su contratación 21 millones, abonados a Textor Group, un conglomerado de empresas, por el 50% del pase.

Aunque Almada dice que prefiere partir desde la izquierda para percutir por dentro, definido por el presidente Enrique Cerezo como un jugador talentoso, mediapunta o extremo en cualquiera de las dos bandas. Dio sus primeros toques en los campitos donde empezó Carlos Tévez, su fuente de inspiración aunque su ídolo es Juan Román Riquelme. Despuntó en Vélez Sarsfield, luego se fue a la MLS y más tarde al Botafogo, donde ganó la Copa Libertadores antes de su cesión al Olympique de Lyon.

Sin dudarlo

¿Por qué el Atlético?, se le preguntó a Almada. La respuesta, de manual. «Era un sueño lo he podido cumplir. Lo elegí porque le tengo mucho cariño a su historia y tengo varios amigos que jugaron aquí y siempre miraba sus partidos. Cuando me dijeron que tenía la oportunidad de venir, no lo dudé en ningún momento. Es uno de los clubes más grandes y ya siento lo que es el Atlético», enfatizó Almada, deseoso de granjearse ya el apoyo de los seguidores colchoneros.

Durante su puesta en escena, destacó la importancia de fichar jugadores jóvenes por la «ambición» que ello genera, y puso de relieve que la presencia del Cholo en el banquillo y de otros argentinos como Julián Álvarez y Nahuel Molina en el campo, «es algo muy bueno para la adaptación y entenderse dentro del campo». «Con Julián hemos conectado muchisimo y nos vamos conociendo cada vez más. Trataremos de hacer lo mejor juntos», subrayó.

Antes de su fichaje, Almada habló con Correa, quien le contó «cómo es el club, la gente el estadio y la ciudad». 'El Guayo' no parece un jugador cualquiera, es un un chico que aprendió a pelear cada balón porque antes tuvo que luchar por cada moneda. Para entender a este campeón del mundo, hay que conocer Fuerte Apache, ese duro barrio de Buenos Aires que forjó el caracter de Almada, quien desde niño ayudó a su familia vendiendo verdura y recogiendo botellas. Unas duras vivencias que le enseñaron el valor de la perseverancia y el esfuerzo.