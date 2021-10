La Real traslada su euforia a Europa obligada a ganar

Flamante líder de la Liga, la Real Sociedad traslada su euforia a Europa obligada a ganar este jueves en Austria al Sturm Graz (21:00 h.), el colista del grupo, que no ha sumado ningún punto en las dos primeras jornadas de la segunda competición continental. Con el PSV y el Mónaco por delante, con dos puntos más que los donostiarras, al equipo de Imanol Alguacil no le vale otro resultado que no sea la victoria para no complicarse su continuidad en la Europa League después de haber logrado dos empates.

Frente al rival más débil, que solo ha marcado un gol y ha encajado cinco, la Real es clara favorita para conseguir su primer triunfo, antes de recibir al Sturm Graz el próximo 4 de noviembre en el inicio de la segunda vuelta de la Liga Europa. Aunque la Real continúa con las bajas de Oyarzabal, Illarramendi y Monreal, entre otras, lo que ha obligado a Imanol a completar la convocatoria con un buen número de canteranos, sí estarán en Graz sus tres goleares en esta fase de grupos: Janujaz, Isak y Mikel Merino.

También repetirá el joven canterano Lobete, autor del gol del triunfo 'in extremis' ante el Mallorca en la última jornada de Liga, que podría ser incluso titular en la tercera jornada de la Europa League, escoltado por David Silva y Portu. También apuntan a la titularidad Gorosabel y Zubimendi, en la defensa y el centro del campo de un equipo que es superior al austríaco en todas sus líneas y llega muy reforzado moralmente a este choque vital para ambos conjuntos.

El Sturm Graz ocupa actualmente la segunda plaza en la liga austríaca, a ocho puntos del Salzburgo, y también tendrá varias ausencias para recibir a una Real que se encuentra ante una gran oportunidad para relanzarse en el continente, cuando el PSV y el Mónaco se enfrentan entre sí en Eindhoven a la misma hora. El estado del terreno de juego del estadio Leibenau, criticado hasta por los propios jugadores del Sturm Graz, podría ser ser embargo un hándicap para la Real, que deberá anular a los dos máximos goleadores del conjunto austríaco, Jantscher y Yeboah.