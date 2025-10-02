Misión cumplida del Betis en Bulgaria

Ignacio Tylko Madrid Jueves, 2 de octubre 2025, 19:54 Comenta Compartir

Victoria cómoda, muchos descansos programados y ausencia de lesiones. Todo le salió a pedir de boca al Betis, mucho mejor individual y colectivamente que el Ludogorets y con un gran trabajo de años por parte del chileno Pellegrini. Lo Celso abrió el camino del éxito a la media hora, merced a un disparo de rosca extraordinario, y Son no quería, pero en propia meta abrochó el triunfo del Betis justo cuando los búlgaros habían salido con más intensidad en la segunda mitad. Tras esta victoria, sumada el empate en la primera jornada ante el Nottingham Forest, el equipo heliopolitano encarrilla bien su trayectoria en la Europa League.

«Veo al plantel involucrado y son los propios jugadores los que me permiten hacer rotaciones». Así explicó en los prolegómenos Pellegrini el porqué de sus ocho cambios en el once. Solo los centrales Natan y Valentín Gómez, y el centrocampista Marc Roca se mantuvieron en el equipo para medirse a un Ludogorets sobre el papel inquietante en su feudo de Razgrad, con el campo en mal estado, frío y lluvia.

Ludogorets Padt, Son, Kurtulus (Verdon, min. 8), Almeida, Nedyalkov (Ivanov, min. 78), Naressi, Kaloc (Chochev, min, 66), Stanic, Marcus (Tekpetey, min. 46), Caio Vidal y Bile (Mattheus, min. 66). 0 - 2 Betis Valles, Ruibal (Ricardo Rodríguez, min. 56) Valentín Gómez, Natan, Junior Firpo (Ortiz, min. 56), Altimira, Marc Roca (Amrabat, min.76), Chimy Ávila, Lo Celso (Fornals, min. 76), Riquelme (Ez Abde, min. 67) y Bakambu. Goles 0-1: min. 31, Lo Celso. 0-2 min. 52, Son, en propia meta.

Árbitro: Julian Weinberger (Austria). Amarilla a Ruibal, Junior Firpo e Ivanov.

Incidencias Partido de la segunda jornada de la Liga Europa, disputado en el Ludogorets Arena.

A priori, no era una cita sencilla ante un enemigo hegemónico en Bulgaria, donde ha conquistado 14 ligas consecutivas desde su ascenso y ha desbancado por completo a los históricos CSKA y Lewski. El Ludogorets parece poca cosa, pero ganó 1-2 al Malmoe sueco en la primera jornada y si no juega Champions es porque perdió la eliminatoria previa ante el Ferencvaros magiar.

El equipo verdiblanco manejó bien el primer período porque supo hacer valer la mayor clase de sus jugadores. Quizá a sus rivales les afectó la pronta lesión del kosovar Kurtulus, al que se le quedó la rodilla enganchada tras una entrada de Junior Firpo, pero el caso es que apenas inquietaron.

Rorro Riquelme fue el primero que se atrevió a probar suerte con un lanzamiento desde fuera que no vio puerta por poco. Primer aviso antes de que un remate de Lo Celso a bote pronto le llegara muy centrado al portero. A la tercera, el Betis acertó. Natan se internó primero, porfió después para robar y se la dio a Lo Celso, que sorprendió con un golpeo exquisito desde la esquina del área. Trató de reaccionar el Ludogorets, que pudo igualar en el descuento pero el gran lanzamiento de falta del español Son se marchó fuera por muy poco.

Trató el Ludogorets de meter una marcha más tras el descanso con la entrada del ghanés Tekpetey, pero el Betis le golpeó enseguida d enuevo. Una jugada con presencia de sus dos laterales, Ruibal y Junior Firpo, que acabó en un autogol de Son. Enseguida, Pellegrini retiró a esos dos jugadores, amenazados con una amarilla. Hasta el final, control absoluto por parte del Betis. Incluso Abde pudo hacer el 0-3 pero su toque acabó en el palo. Misión cumplida.