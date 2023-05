Mendilibar: «He preparado este partido como uno más»

Ni siquiera la inminencia de una final europea alteró lo más mínimo el discurso de José Luis Mendilibar. Debutante en competiciones continentales y ya ante la ocasión de levantar su primer trofeo en Europa, el técnico vasco compareció relajado en el moderno Puskas Arena, donde con letras doradas puede unir para siempre su nombre al del Sevilla, ampliando la leyenda del club en la competición.

«No quiero transmitir nerviosismo sino todo lo contrario, ya os he dicho que he preparado este partido como uno más y es verdad», señaló el entrenador de Zaldibar cuando se le preguntó por la forma de gestionar los días previos a la final. «Con tranquilidad, hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Os atendemos y ya está», opinó cuando fue cuestionado por la intensa agenda de comparecencias y entrevistas desde la llegada de la expedición hispalense a Budapest.

Aunque debutante en una final, a Mendilibar ya le ha llegado el contraste de opiniones desde dentro del club con respecto a las otras seis anteriores que ha disputado el Sevilla. «El mal trago que han estado pasando durante toda la temporada provoca que ahora el subidón sea más grande. A ver si somos capaces de ganar y darles el alegrón», valoró en referencia a la ilusión entre el sevillismo por la séptima final del club en la Europa League.

«Me da igual si somos favoritos o no, lo único que me preocupa es que los jugadores estén tranquilos y mañana den lo mejor de sí mismos», aseguró en la misma sala de prensa en la que poco antes José Mourinho le había pasado toda la presión, considerando al Sevilla como un equipo de mayor nivel respecto al suyo. «Es un equipo defensivamente muy fuerte, que no necesita muchas ocasiones para ganar y tampoco se preocupa por llegar demasiado al área rival», analizó.

Nada de distracciones sobre su futuro, que sigue en el aire en la última semana de competición del curso. «Vine para dos meses y medio y solo pienso en eso. Estaba contento con lo que me dieron. Es el partido de mañana y luego el de la Real Sociedad para terminar la temporada. Luego hablaremos», zanjó en este sentido.

«Solo les he dicho que mañana jueguen al fútbol como saben hacerlo. Los jugadores todavía no saben el once, lo daré mañana después de comer, cuando vengamos al estadio. Hoy voy a dormir bien porque además estoy cansado al levantarme muy pronto para venir aquí», explicó finalmente en relación al plan a seguir en las próximas horas, las más intensas en la carrera de un entrenador acostumbrado a realizar un elogio de la normalidad en tiempos en los que no abunda.